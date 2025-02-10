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SGK duyurdu: En düşük emekli maaşı alanların fark ödeme tarihleri belli oldu

SGK duyurdu: En düşük emekli maaşı alanların fark ödeme tarihleri belli oldu

17:1010/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yaklaşık olarak 5.6 milyar lira fark ödemesi yapılmış olacak.
Yaklaşık olarak 5.6 milyar lira fark ödemesi yapılmış olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu, en düşük emekli maaşı alanlara yapılacak fark ödemesi tarihini açıkladı. Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerin zam farkı ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.


SGK, emeklilerin zam farkı ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi.


Konuya ilişkin yapılan açıklamada,
"Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Emeklilerimizin 2025 Ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığını 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselttik. Yaklaşık 5,6 milyar TL fark ödemesi yapıyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka veya PTT şubesinden 11 Şubat tarihinde tahsil edebilirsiniz"
ifadelerine yer verildi.



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