"Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Emeklilerimizin 2025 Ocak ayı itibarıyla alt sınır aylığını 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselttik. Yaklaşık 5,6 milyar TL fark ödemesi yapıyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka veya PTT şubesinden 11 Şubat tarihinde tahsil edebilirsiniz"