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Borsa haftaya yükselişle başladı: Hangi sektör kazandırdı?

Borsa haftaya yükselişle başladı: Hangi sektör kazandırdı?

10:2010/02/2025, Pazartesi
AA
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Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.900 ve 9.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.900 ve 9.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0,10’luk yükselişle 9.962,07 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,42 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,49 ile metal ana sanayi oldu.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,41 puan ve yüzde 0,10 artışla 9.962,07 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.


En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,42 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,49 ile metal ana sanayi oldu.


Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,11 değer kazanarak 9.951,65 puandan tamamladı.


Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.


Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.900 ve 9.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



#BIST 100 endeksi
#Borsa İstanbul
#küresel piyasalar

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