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Su ürünleri ihracatından bir ayda 7,3 milyon dolar gelir

Su ürünleri ihracatından bir ayda 7,3 milyon dolar gelir

17:259/02/2025, Pazar
AA
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Bölge ihracatında 3 milyon 854 bin 405 dolarla Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı.
Bölge ihracatında 3 milyon 854 bin 405 dolarla Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı.

Doğu Karadeniz'den Ocak 2025'te yapılan su ürünleri ihracatından 7 milyon 380 bin 792 dolar gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden yılın ilk ayında 14 ülkeye su ürünü ihraç edildiğini söyledi.


Doğu Karadeniz'den Ocak 2025'te 980 tonluk su ürünü dış satımı yapıldığına işaret eden Kalyoncu, bu ihracattan da 7 milyon 380 bin 792 dolar kazanç sağlandığını ifade etti.


Kalyoncu, bölge ihracatında 3 milyon 854 bin 405 dolarla Rusya Federasyonu'nun ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, Rusya Federasyonu'nu 2 milyon 31 bin 795 dolarla ABD ve 308 bin 254 dolarla Vietnam'ın takip ettiğini vurguladı.


Bölge ihracatının yüzde 92'si Trabzon'dan

Doğu Karadeniz ihracatının yüzde 92'sinin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini belirten Kalyoncu, kentten ocak 2025'te 12 ülkeye 869 ton su ürünü dış satımı yapıldığını aktardı.


Saffet Kalyoncu, bu ihracattan 6 milyon 771 bin 827 dolar gelir elde ediliğine işaret ederek, Rusya Federasyonu, ABD ve Japonya'nın, Trabzon'dan en fazla su ürünü dış satımı yapılan 3 ülke olduğunu kaydetti.


Bu kapsamda da kentten Rusya Federasyonu'na 3 milyon 694 bin 253 dolarlık, ABD'ye 2 milyon 31 bin 795 dolarlık ve Japonya'ya da 230 bin 174 dolarlık dış satım yapıldığını aktaran Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Belarus ve Hollanda'ya da su ürünü gönderildiğini dile getirdi.


Kalyoncu, Trabzon'un su ürünleri potansiyeline dikkati çekerek, beklentilerinin su ürünleri ihracatının çok daha iyi seviyelere gelmesi olduğunu belirtti.



#Doğu Karadeniz
#Su ürünleri ihracatı
#Trabzon

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