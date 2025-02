Gebze-Darıca hattında ilk test sürüşü tamamlandı: Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Metro Hattı’nın her şeyi ile Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattı olduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, “Bu özelliğiyle Türkiye Yüzyılı’nda metro hattı inşaatlarında artık yeni bir dönem başladığının en güzel kanıtı. Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar üstünde çalışacak araçlarıyla birlikte her şeyimiz milli ve yerli olacak.” dedi.

“Gebze OSB-Darıca Metro Hattı her şeyi ile Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü”

Gebze OSB-Darıca Metro Hattı’nın her şeyi ile Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Gebze OSB-Darıca Metro Hattımız, inşasını yapan yüklenicisinden hat üzerinde çalışacak araçlarına ve sinyalizasyon sistemine kadar tamamen milli şirketlerimiz eliyle; her şeyi ile Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattımız. Bu özelliğiyle Türkiye Yüzyılı’nda metro hattı inşaatlarında artık yeni bir dönem başladığının en güzel kanıtı. Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar üstünde çalışacak araçlarıyla birlikte her şeyimiz milli ve yerli olacak” diye konuştu.