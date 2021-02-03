Teknoloji SpaceXin uzay aracı iniş geçtiği sırada yere çarparak patladı
BİLİM

SpaceX’in Starship uzay aracı dünyaya inişi sırasında patladı

SpaceX’in uzay aracı iniş geçtiği sırada yere çarparak patladı

Teksas’taki Boca Chica tesisinden fırlatılan SpaceX’in Starship uzay aracı, fırlatıldıktan yaklaşık 6 dakika 26 saniye sonra iniş geçtiği sırada yere çarparak patladı.

Haber Merkezi İHA
SpaceX’in Starship SN9 uzay aracı yerel saatle 15:25’te Teksas’taki Boca Chica tesisinden fırlatıldı
SpaceX’in Starship SN9 uzay aracı yerel saatle 15:25’te Teksas’taki Boca Chica tesisinden fırlatıldı

Amerikan havacılık üreticisi ve uzay taşımacılığı sağlayan SpaceX’in Starship SN9 uzay aracı yerel saatle 15:25’te Teksas’taki Boca Chica tesisinden fırlatıldı. Dünya’ya dönmeden önce yaklaşık 10 km yüksekliğe ulaşan Starship iniş pistine ulaşmadan önce karmaşık bir iniş manevrası gerçekleştirerek iniş pistine düştü ve patlamaya neden oldu.

Fırlatmanın ardından planlandığı gibi Dünya’ya dönmesi beklenen roket, gelecekteki görevlerde uzaya yapılacak olan dünya atmosferinden geri dönüşü simüle etmek için yaptığı manevradan sonra iniş hızını yavaşlatamadı. Fırlatıldıktan yaklaşık 6 dakika 26 saniye sonra iniş geçtiği sırada yere çarparak patladı.

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SpaceX’in Ceo’su Elon Musk, şu anda çok fazla test uçuşu olduğunu ve arızaların beklendiğini belirtti.

SpaceX, roket fırlatma lansmanından önce web sitesinde yayınladığı bir gönderide, Starship için güvenli bir iniş gerçekleştirmenin hem önemini hem de zorluğunu vurgulamıştı.

  • SpaceX’in daha sonra insanları Mars’a götürmek için tasarlanan Starship prototipini fırlatmak ve indirmek için başka bir girişimde bulunulması bekleniyor.

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