SUNNY ve LG arasında 800 bin adetlik webOS TV anlaşması yapıldı

Atmaca Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca ve SUNNY Teknoloji AR-Ge Merkezi Genel Müdürü Baki Onur Gül’ün yer aldığı etkinlikte gelecek hedefleri paylaşıldı.





Geçtiğiniz yıl webOS işletim sistemine sahip 200 bin TV ürettiklerini belirten Atmaca, 2023 yılında bu rakamın 450 bini bulduğunu belirtti.





LG-SUNNY işbirliğinin sürdüğünün altını çizen Atmaca, Türkiye’de 2024 yılında webOS işletim sistemine sahip 800 bin TV üretilmesi için LG ile anlaşma imzalandığını belirtti.

Türkiye’de üretilen ve satılan televizyon modelleri içinde LG webOS işletim sistemine sahip televizyonların %20’lik Pazar payına sahip olduğunu belirten Adem Atmaca, bunun %70’lik kısmının SUNNY üretim bantlarından çıktığını söyledi.





LG’nin müşterilerinin hayatlarını iyileştirecek farklı içerik ve hizmetler sunan bir medya ve eğlence platformu şirketine dönüşmeye hazırlandığının altı çizilen etkinlikte, webOS platformunun hâlihazırda projektörler, dijital tabelalar ve araç içi bilgi-eğlence sistemleri de dâhil olmak üzere çeşitli ürün kategorilerine de uyguladığı belirtildi.

LG Akıllı TV'lerde kullanıma sunulduğu 2014 yılından bu yana dünyada en yaygın kullanılan akıllı TV platformlarından biri olan webOS dünya çapında 200 milyondan fazla LG TV'de kullanıldığı gibi aynı zamanda birçok pazarda birçok üçüncü taraf TV markaları tarafından da kullanılıyor.





İleriye dönük hedeflerin paylaşıldığı zirvede webOS platformunun önümüzdeki süreçte diğer ürün kategorilerini de kapsayacak şekilde, daha fazla üçüncü taraf TV şirketinin kullanımına sunulacağı belirtildi. LG’nin, 3 yıl içinde webOS işletim sistemi destekli cihaz sayısının 300 milyondan fazla olmasını beklediği belirtildi.

İçerik ve hizmetlerdeki rekabet gücünü artırarak webOS kullanıcı deneyimini daha da geliştireceğine inanan şirket, farklı yaşam tarzlarına ve tercihlerine hitap eden daha fazla içerik ve hizmet sağlamak amacıyla önümüzdeki beş yıl içinde webOS işletim sistemine 1 trilyon KRW (20.337,63 Türk Lirası) tutarında önemli bir yatırım yapmaya hazırlandığı bilgisini paylaştı.











