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Teknoloji

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere vergisiz telefon müjdesinin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'gençlere vergisiz telefon' müjdesinin detaylarını da paylaştı. Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte gençlerin internette yaptığı "vergisi telefon", "öğrencilere vergisiz telefon", "vergisiz telefon şartları" aramaları da cevap bulmuş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde sonrası 9500 TL'ye kadar olan cep telefonları da belli oldu. 9500 TL'ye kadar alınabilecek cep telefonlarını sizler için derledik. İşte "9500 TL'ye hangi cep telefonları alınabilir?" sorusunun cevabını veren modeller...

Semih Bozkuş
19:23 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gençlerin 'vergisiz telefon' merakını gideren açıklamayı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, üniversiteli gençlere piyasa satış fiyatı 9500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayar için 5500 liraya kadar destek sağlanacağını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz.


Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.


Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz.


18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler. "

9500 TL'ye hangi cep telefonları alınabilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde sonrası kullanıcılar ise internette "9500 TL'ye kadar olan cep telefonları neler" aramasını hızlandırdı.

Gençlerin tercih edeceği 9500 TL'ye kadar olan cep telefonları da belli oldu.

Buna göre gençlerin 9500 TL'ye kadar alabilecekleri cep telefonları şöyle:

-Samsung Galaxy A04S 128 GB

-Xiaomi Redmi 10 128 GB

-Samsung Galaxy A14 128 GB

-Samsun Galaxy A24 128 GB

-Alcatel 2020X

-Alcatel 2057D

-Huawei Nova Y90 128 GB

-Xiaomi Redmi 12 4/128 GB

-Tecno Spark Go 64 GB

-Xiaomi Redmi 12C 128 GB

-Xiaomi Redmi Note 12 6/128 GB

-Realme C53 4/128 GB

-Realme C55 (RMX3686) 6/128 GB

-Tecno Camon 19 Neo 6/128 GB

-Vivo Y16 4/128 GB

-Tecno Spark 8C 4/128 GB

-Vivo Y35 8/256 GB

-Tecno Spark 10 Pro 8/256 GB

-Tecno Spark 10C 8/128 GB

-Infinix HOT20 8/128 GB

-Vivo Y22s 6/128 GB

-Tecno Pova 4 8/128 GB

-Infinix HOT20i 4/64 GB

-General Mobile GM 22 Pro Tek Sim 128 GB

-General Mobile GM 23 Dual 4/128 GB

-General Mobile GM 22 Tek Sim 32 GB

-Infinix HOT30İ 4/128 GB

-Tecno Spark 10 4/128 GB

-Tecno Spark 8C 4/128 GB KG5q

-TCL 30 SE 4/128 GB

-Tecno Spark 10 PRO 8/256 GB

-General Mobile GM 22S Tek Sim 4/64 GB

-Realme 9i 4/128 GB

-TCL 30 Plus 4/128 GB

-Infinix NOTE12 8/128 GB

-Tecno Camon 19 Pro 8/128 GB

-Infinix HOT30 8/256 GB

#Vergisiz Telefon
#Öğrencilere Vergisiz Telefon
#Gençlere Vergisiz Telefon
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38 dakika önce
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