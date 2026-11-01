Bakan Göktaş duyurdu: Sosyal medya yasağı resmen başladı
13:06, 01/11/2026, Pazar
DHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesine ilişkin, "15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacak. Yalnızca 15-18 yaş arasındaki çocuklar hesap açabilecek. 15-18 yaş aralığında çocuklara ayrıştırılmış hizmet verilecek" dedi.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, dün gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesiyle ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Göktaş,
"Çocuğun üstün yararını gözeten yeni sosyal medya düzenlemesi ile çocuk dostu dijital ekosistem hedefimizde önemli bir adım attık.
Yürürlüğe giren yeni yönetmelik doğrultusunda; 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacak.
Yalnızca 15-18 yaş arasındaki çocuklar hesap açabilecek. 15-18 yaş aralığında çocuklara ayrıştırılmış hizmet verilecek.
Platformlar, kullanışlı ebeveyn kontrol araçları sunacak.
Bu kapsamda yeni açılacak hesaplar için yaş doğrulaması zorunlu olacak.
Mevcut hesaplar, 31 Mart 2027’ye kadar zorunlu yaş doğrulaması işlemini tamamlayacak.
Yaş doğrulama için yalnızca 'http://turkiye.gov.tr' adresi ve resmi e-Devlet uygulaması kullanılacak.
Bunun dışında hiçbir adres ve uygulamadan yaş doğrulaması yapılamayacak.
ifadelerini kullandı.
Çocukların güvenle var olabildiği bir dijital dünya için kritik bir eşik olan yeni dönemin çocuklarımız, ailelerimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum"
Özgün
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15 yaş altına sosyal medya bugünden itibaren yasak