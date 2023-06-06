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Erdoğan buğday ve arpa alım fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta sonu açıkladığı yeni kabine, ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını söyledi. Erdoğan “Buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. Alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira arpa da ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık.” dedi. Erdoğan asgari ücret ve Kurban Bayramı tatiline ilişkin de son dakika açıklamasında bulundu. İşte detaylar.

20:31 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
TMO buğday ve arpa alım fiyatı

TMO buğday ve arpa alım fiyatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletin gündeminden çıkartmakta kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Enflasyonu, nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız." açıklamasında bulundu.

Buğday ve arpa alım fiyatları ne kadar oldu?

Erdoğan Kabine toplantısı sonrası buğday ve arpa alım fiyatlarını da açıkladı. Erdoğan şunları dile getirdi: “Geçen ay başında yaş çay alım fiyatlarını açıklayarak üreticilerimizi sevindirmiştik. Bugün de buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. Alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira arpa da ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak bakanlığımız tarafından çifti kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerimize buğday başında bin lira arpa için 500 lira verilecektir. Üreticilerimizin eline ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira arpa da ise 7 bin 500 lira geçecektir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?

Emeklilerimizim maaşlarını ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonumuzun çalışmalarına başlıyor.

Kurban Bayramı tatili kaç gün?

26 Haziran ve 27 Haziran'ı da idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu: Seçimler gelir geçer asıl mesele ülkemizin birliği refahı ve geleceğidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu: Seçimler gelir geçer asıl mesele ülkemizin birliği refahı ve geleceğidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemin ilk Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Her seçim döneminde ellerini ovuşturan kriz heveslileri dışında fitne tüccarları dışında, terör baronları dışında, birliğimize dirliğimize kasteden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Seçimler gelir geçer. Bunlar demokrasinin olmazsa olmazıdır. Asıl mesele ülkemizin birliği refahı ve geleceğidir. Asıl mesele ülkemizde çekişmeli geçen siyasi rekabetin, siyasi husumete dönüşmesine fırsat verilmemesidir. Sandıklar kapandıktan sonra önümüze bakabiliyorsak, bizim bileğimizi kimse bükemez. Bunu 17 kez başardık. Mücadele ettik, neticede sandıktan çıkan iradeye teslim olduk. Seçimden sonra işimize gücümüze geri döndük. Biz hep birlikte Türkiye'yiz." dedi.


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