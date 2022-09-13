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TOKİ başvurusu için ne kadar peşinat verilecek?

TOKİ başvurularında peşinat miktarları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14:00’da açıklayacağı yüzyılın projesiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik yaratılacak ve 250 bin konut inşa edilecek. Vatandaşlar TOKİ konutları için gerekli olan peşinat tutarını merak ediyor. 650 bin TL fiyatı olan 2+1 daireler için ve 850 bin TL fiyatı olan 3+1 daireler için ne kadar peşinat verilecek? TOKİ peşinat tutarları haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ PEŞİNAT ÜCRETLERİ: TOKİ 2+1, 3+1 daireler için ne kadar peşinat verilecek, yüzde kaç peşinat ödenecek?
TOKİ peşinat miktarları

TOKİ 81 ilde konut, 40 ilde arsa satışı yapacak. Büyük projenin arıntıları bugün belli oldu.TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde 2+1 ve 3+1 daireler satılacak. Peki, peşinat miktarı belli oldu mu? 2+1 3+1 daireler için ne kadar peşinat ödenecek?

TOKİ KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TOKİ başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürerken, sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu. Uygun fiyatlı 100 bin arsa ve 250 bin konut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satışa çıkarılıyor. Başvurular 14 Eylül tarihinden itibaren e-devlet üzerinden yapılacak.

TOKİ PEŞİNAT MİKTARI NE KADAR?

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

TOKİ AYLIK ÖDEME NE KADAR OLACAK?

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak.

Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul’a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

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