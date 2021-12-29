Trafik cezaları 2022 ne kadar? Kırmızı ışık, hız sınırı cezaları zammı ne kadar? 2022 yılına az bir zaman kalan birçok sürücü 2022 yılında trafik cezalarına ne kadar zam geldiğini merak ediyor. 2022 yılı kırmızı ışıkta geçme, hız sınırı ihlali, park ihlali gibi trafik cezalarına uygulanacak zam belli oldu. Peki, 2022 trafik cezaları ne kadar? Yeni yılda trafik cezaları kaç para olacak? İşte detaylar...

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