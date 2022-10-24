Özgün Trafik Polisi Nasıl Olunur? Trafik Polisi Olma Şartları 2022
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Trafik Polisi Nasıl Olunur? Trafik Polisi Olma Şartları 2022

Polis alımları 2022 yılında yakından takip ediliyor. Polis alımlarına ilişkin güncel ilanlar Polis Akademisi tarafından yayınşanıyor. Polis Akademisi en son olarak PMUO gelen duyuruya göre lise mezunu 409 aday alınacağını duyurdu. Polislik sınıfı içerisinde en çok ilgi gören branşlardan trafik polisi olmak isteyen genç vatandaşlar trafik polisi olma şartlarını, trafik polisi görev ve maaşlarını araştırıyor. Peki, trafik polisi nasıl olunur? Trafik polisi olma şartları nelerdir? Trafik polisi maaşı ne kadar, kaç TL'dir? İşte konuya ilişkin bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trafik polisi nasıl olunur? Trafik polisi görevleri, başvuru şartları, trafik polisi maaşı ne kadar 2022?
Trafik polisi 2022

Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından 29. dönem alımlarına ilişkin açıklama gelince alımlar başlayacak. Polis adayları, KPSS lisans sonuçları sayfasında P3 puan türüne odaklanacak. POMEM başvurusunu değerlendirmek isteyen gençler polislik branşlarından olan trafik polisi olma şartlarını merak ediyor.

TRAFİK POLİSİ NASIL OLUNUR?

Trafik polisi olmak isteyenlerin polislik eğitiminin verildiği PMYO, PAEM, POMEM gibi okullara girerek ön lisans veya lisans mezunu olmak gerekiyor. Bu eğitimleri tamamladıktan sonra kura yöntemi ile göreve başlayabilirsiniz. Mezun olduktan sonra trafik şubede görev almak istediğinizi belirten bir dilekçe vererek Trafik Şube'ye geçiş yapabilirsiniz.

29. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

POMEM alımlarının son aşaması olan mülakat sonuçları ise 9 Haziran 2022 tarihinde ilan edilmişti. 29. Dönem POMEM ilanının da yıl sonunda açıklanması ve ardından yeni dönem alımlarına ait başvuru tarihlerinin netleşmesi bekleniyor.

2022 GÜNCEL POLİS ALIMLARI

Polis Akademisinden 25 Temmuz - 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınan PMYO başvuruları için sınav aşamalarında olumsuz olan, İptal eden veya kayıt yaptırmayan adayların yerine atama yapıldı. Buna göre Polis Akademisi bünyesine toplamda 2500 kişilik kontenjan ile 2000 Erkek ve 5000 Kadın aday dahil edecek.

2022 PMYO YEDEK 409 POLİS ALIMI NE ZAMAN?

2022 yılı 2500 Polis alımına kayıt yaptırmayan veya istifa eden adayların yerine yenisi ataması kapsamında polis akademisi başkanlığı 1. Yedek ataması gerçekleştirdi. Bu kapsamda Polis Akademisinden 19 Ekim 2022 tarihinde gelen duyuruya göre 1. Yedek ataması yapıldı.

Ataması yapılan 409 aday durum sorgulamasını Polis Akademisi Başkanlığı e-Devlet sistemi üzerinden kontrol edecekler

TRAFİK POLİSİ GÖREVLERİ NELER?

- Trafik düzenini sağlamak ve yönetmek.

- Trafik kazası için tespit tutanağı tutmak.

- Araç ile sürücülerin belge kontrolünü sağlamak ve kural ihlali olup olmadığını kontrol etmek.

- Trafik suçları sonucunda tutanak düzenlemek.

- Trafik kazalarından dolayı ortaya çıkan yaralanma gibi vakalarda tedbir almak.

- Araç ve sürücü sicilini tutmak, istatistik verilerini toparlayarak değerlendirmek.

TRAFİK POLİSİ MAAŞI NE KADAR? 2022

Trafik polisi maaşları 13.125,00 TL – 13.950,00 TL aralığındadır.

POLİS MAAŞLARI 2022

Mesleğe ilk yeni başlayan en düşük polis maaşı 9 bin TL oldu. Ocak 2022'de 9.706 TL olan polis maaşı enflasyon açıklamasının ardından 13.747 TL oldu.

Başkomiserlerin maaşları ise 11.162 TL'den 15.810 TL'ye yükseldi. Bu çerçevede çeşitli birimlerde gösterilen polis memur maaşı tablosu şu şekilde oluştu:

  • Yeni başlayan polis maaşı 2022: 13.125,00 TL
  • Polis özel harekat (PÖH) maaşı 2022: 13.215,00 TL – 14.829,00 TL
  • Komiser maaşı 2022: 14.155,00 TL – 15.935,00 TL
  • Yunus polis maaşı 2022: 13.125,00 TL – 13.950,00 TL
  • Sivil polis maaşı 2022: 13.125,00 TL – 13.950,00 TL
  • Kadın polis maaşı 2022: 13.125,00 TL – 13.950,00 TL
  • Trafik polis maaşı 2022: 13.125,00 TL – 13.950,00 TL

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

Polis memurları da tıpkı doktorlar gibi meslekte geçirilen yıla ve kıdeme göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla polislik mesleğine yeni başlayan bir memur ile uzun yıllar mesleği icra eden memurun maaşlarında farklılık bulunur.

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