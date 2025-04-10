Alım süreci kapsamında Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden toplam 2000 işçi alınacağı duyurulmuştu. Ancak, daha önce yapılan kura çekiminde asil ve yedek adaylar çağrılmasına rağmen, işçi alım süreci tamamlanamamıştı. Bugün yapılan yeni kura çekimiyle, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden 44 asil ve 440 yedek aday belirlenmesi hedefleniyor.