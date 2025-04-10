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Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) 2000 pano ayak üretim işçisi alımı kura sonuçları asil- yedek isim listesi 2025

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) 2000 pano ayak üretim işçisi alımı kura sonuçları asil- yedek isim listesi 2025

12:1810/04/2025, Thursday
Yeni Şafak
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Türkiye Taş Kömür Kurumu
Türkiye Taş Kömür Kurumu

TTK kura çekimi sonuçları ve asil- yedek isim listesi, 2000 Pano ayak üretim işçi alımı kapsamında yakından takip ediliyor. İlk ilanı 2023 yılında çıkılan ancak 2000 pano ayak üretim işçisi alımı kapsamında asil ve yedek adayların tamamı çağırılmış ancak alım süreci tamamlanmamış olması dolayısıyla yeniden gerçekleştirilen TTK kura çekimi, bugün noter huzurunda tamamlanacak. TTK 2000 pano ayak üretim işçisi alımı kura sonuçları asil- yedek isim listesi 2025 haberimizde.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK), geçtiğimiz yıl başlattığı 2000 Pano Ayak Üretim İşçisi alımı sürecinde tamamlanamayan işçi alımlarını tamamlamak amacıyla bugün yeni bir kura çekimine başladı. 10 Nisan 2025 tarihinde Zonguldak Belediyesi Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine dair tüm detaylar haberimizde...

TK 2000 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Çekilişin nihayete ermesinin ardından, TTK'nın resmi web sitesi üzerinden kura sonuçlarının duyurulması bekleniyor.

ZONGULDAK, BARTIN, KARABÜK 44 ASİL VE 440 YEDEK LİSTE

Alım süreci kapsamında Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden toplam 2000 işçi alınacağı duyurulmuştu. Ancak, daha önce yapılan kura çekiminde asil ve yedek adaylar çağrılmasına rağmen, işçi alım süreci tamamlanamamıştı. Bugün yapılan yeni kura çekimiyle, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinden 44 asil ve 440 yedek aday belirlenmesi hedefleniyor.


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