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Türkiye'nin kaç SİHA'sı var?

Türkiye'nin son yıllarda ürettiği silahlı ve silahsız insansız hava araçları çok büyük öneme sahip. İHA ve SİHA geldi geleli terörle mücadelede büyük yol kattedildi. Türkiye'nin yerli ve milli uçağı savunma sistemlerinden bayraktar akıncı, aksungur ve alpagu marifetleriyle göz dolduruyor. Peki, Türkiye'de şuanka kaç SİHA vardır?

16:13 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
SİHA

SİHA

Bayraktar akıncı, aksungur ve alpagu bunlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçan savunma sistemleri. Akıncının sağladığı istihbarat, gözetleme ve hedefleme imkanıyla güvenlik güçlerinin gücüne güç katıyor.Türkiye’nin SİHA gücü coğrafyanın kaderini değiştiriyor. Silahlı İHA’ların Türkiye’deki sayısı 140’ı aştı. Peki, Türkiye SİHA sayısı kaç?

TÜRKİYE'DE KAÇ SİHA VAR?

Terörle mücadelede Türkiye'yi üst lige taşıyarak kara birliklerine güç veren insansız hava araçları Türkiye'de F-16 sayısının yarısını aşarak milli ordu seviyesine ulaşmış durumda.

Türkiye kendi silahlı İHA ve mühimmatlarını üreten 6 ülkenin arasında yer alıyor. Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2 ile TSK 2014'te tanıştı.

2015'te silahlandırılan İHA; TSK, Jandarma, Emniyet ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde 160 adet var.

HAVADA MİLLİ ORDU

245 F-16 savaş uçağının bulunduğu Türkiye'nin hava ordusundaki Türk güvenlik güçlerine hizmet eden silahlı ve silahsız hava araçlarının sayısı da oldukça fazla. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, SİHA sınıfındaki Bayraktar TB2 ile TUSAS tarafından üretilen ANKA'lardan oluşan SİHA sayısı 140'ı aştı.



#SİHA
#siha sayısı
#silahlı iha
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