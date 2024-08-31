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İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? İŞKUR MEB TYP güvenlik ve temizlik görevlisi alımı nasıl yapılır?

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında yapılan personel alımları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen bu program çerçevesinde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için okullarda temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları merak konusu oldu. Vatandaşlar, TYP başvurularının ne zaman başlayacağını ve başvuru sürecinin nasıl ilerleyeceğini sorguluyor. Peki MEB TYP başvuruları ne zaman, TYP nasıl başvurulur 2024? İŞKUR giriş TYP başvuru nasıl yapılır? İşte TYP İŞKUR başvuru son durum bilgileri...

09:09 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İŞKUR
İŞKUR

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında alımı yapılacak olan TYP personeli için araştırmalar hız kazandı. Yeni eğitim döneminden önce başvuru sürecinin de başlaması bekleniyor. Tüm gözler İŞKUR ve ilgili kamu kurumlarından gelecek açıklamalarda. 2024-2025 okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı İŞKUR TYP başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte, İŞKUR 2024-2025 TYP başvuruları hakkında son biligler...

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç

TYP İŞKUR BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak destek personeliyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Personel alımlarıyla ilgili başvuru sürecinin yeni dönem öncesinde tamamlanması bekleniyor.

MEB TYP OKUL TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, her sene yeni dönem öncesinde okullara işçi alımı gerçekleştiriliyor. Alımlarla ilgili başvurular İŞKUR ekranı üzerinden alınıyor.



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