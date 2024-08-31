Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında alımı yapılacak olan TYP personeli için araştırmalar hız kazandı. Yeni eğitim döneminden önce başvuru sürecinin de başlaması bekleniyor. Tüm gözler İŞKUR ve ilgili kamu kurumlarından gelecek açıklamalarda. 2024-2025 okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı İŞKUR TYP başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte, İŞKUR 2024-2025 TYP başvuruları hakkında son biligler...

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç

TYP İŞKUR BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak destek personeliyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Personel alımlarıyla ilgili başvuru sürecinin yeni dönem öncesinde tamamlanması bekleniyor.

MEB TYP OKUL TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, her sene yeni dönem öncesinde okullara işçi alımı gerçekleştiriliyor. Alımlarla ilgili başvurular İŞKUR ekranı üzerinden alınıyor.







