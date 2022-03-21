​Vergi borcu nasıl yapılandırılır? Hangi borçlar yapılandırılır?

Vergi borcu sorgulama ile ilgili birçok konu oldukça merak ediliyor. Vergi borçlarının ihmal edilmesi sebebiyle belirli cezai yaptırımlar uygulanabilir. Vergi borcu nasıl yapılandırılır? Vergi borcu nasıl sorgulanır? Hangi borçlar yapılandırılır? Detaylar haberimizde...

Vergi borcunu nasıl sorgularız?

Vergi borcu sorgulama işlemlerinizi Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı olan İnternet Vergi Dairesi resmi sitesi üzerinden veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Vergi borcu sorgulama işlemleriniz için kullanabileceğiniz bu iki yöntem için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

İnternet Vergi Dairesi üzerinden borç sorgulamak için;

Kullanıcı bilgileriniz veya TC kimlik numaranız ile İnternet Vergi Dairesi sitesine giriş yapın.

“Borç Sorgulama ve Ödeme” sayfasına giderek kimlik bilgilerinizi doğrulayın.

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Talep edilen bilgiler ile ilgili bölümleri doldurduktan sonra vergi borcunuzu sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden vergi borcu sorgulamak için;

e-Devlet sitesi veya uygulaması üzerinden sisteme giriş yapın.

Arama bölümüne “Vergi Borcu Sorgulama” yazın.

Sorgulamak istediğiniz vergi türünü seçerek vergi borcunuza ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Vergi borcu nasıl ödenir?

Belirli tarihlerde düzenlenen vergi beyannamesi, vergi dairesine aktarıldıktan sonra tahakkuk fişi düzenlenir. Vergi borcunun ödenmesi için vergi dairesinden tahakkuk fişinin verilmesi gerekir. Sonrasında İnternet Vergi Dairesi, banka şubeleri, internet bankacılığı veya vergi daireleri seçeneklerinden birini tercih ederek vergi borcu ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

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Hangi borçlar yapılandırılır?

Düzenlemeye göre yapılandırma kapsamına alınan borçlar yıllara göre farklılık gösterebiliyor. Son düzenlemeye göre 30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere ait Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığına ait yapılandırılabilen borçlar şunlardır:

Gelir Vergisi Gümrük Vergisi Emlak vergi borçları Trafik cezaları Motorlu Taşıtlar Vergisi RTÜK idari para cezaları Sigorta priminden kaynaklı birikmiş ve gecikmiş borçlar Nüfus para cezası İlan ve reklam vergisi Çevre temizlik vergisi

Vergi borcu nasıl yapılandırılır?

Vergi borcu yapılandırması, mükelleflerin zamanında ödenemeyen vergi borçlarına yönelik ödeme kolaylığı olarak devlet tarafından sunulan bir ödeme seçeneğidir. Vergi tahsilatı, ödeme yapılınca olur. Yapılandırma sonrası belirlenecek tarihte peşin veya taksit ödemeleri ile yapılabilir. Mükellef de kendisine uygun peşin veya taksitli ödeme seçeneklerinden ve çeşitli indirimlerden faydalanarak borcunu ödeyebilir.

Vergi borcunu yapılandırmak için vergi dairesine dilekçe ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca, e-Devlet veya İnternet Vergi Dairesi sitesi üzerinden de yapılandırma başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu süreçte yapacağınız vergi borcu yapılandırma başvurularınızda izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılandırma başvurusu için;

İnternet Vergi Dairesi sitesine kullanıcı bilgileriniz veya TC kimlik numaranız ile giriş yapın.

Kimlik bilgilerinizi doğrulayarak gerekli bilgileri girin.

Başvuru formunu doldurun.

Vergi borcuna ilişkin sayfada kişisel bilgilerinizi girin.

Bağlı olduğunuz vergi dairesini seçerek ödeme yönteminizi ve ödeme seçeneğinizi belirleyin.

Vergi borcu yapılandırmasına yönelik gerekli açıklamaları okuyarak işleminizi onaylayın.

e-Devlet üzerinden yapılandırma başvurusu için;

e-Devlet sitesi veya uygulaması üzerinden giriş yapın.

“Tüm Yapılandırılan Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme” şeklinde arama yapın.

e-Devlet sitesi veya uygulamasının yönlendirdiği İnternet Vergi Dairesi sayfası üzerinden yukarıda sunulan adımları takip ederek yapılandırma işleminiz gerçekleştirin.