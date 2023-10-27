Xiaomi 14 Pro Özellikleri ve Fiyatı
Çin’li teknoloji devi Xiaomi, yeni akıllı telefonları tanıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlik kapsamında Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerini tanıtan firma donanım ve tasarımıyla yeni telefonlarında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Xiaomi 14 Pro’nun özelliklerinin yanı sıra fiyatı da merak ediliyor. Peki, Xiaomi 14 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar.
XİAOMİ 14 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?
Ekran 6.73 inç, 2K, LTPO OLED
Yenileme Hızı 1-120 Hz (Dinamik)
Ekran Koruma Gorilla Glass Victus
Maksimum Parlaklık 3000 nit
HDR Desteği HDR 10+
İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
İşlemci Teknolojisi 4 nm
İşlemci Çekirdekleri – 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4 – 3x 3.2 GHz ARM Cortex-A720 – 2x 3.0 GHz ARM Cortex-A720 – 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A520
Grafik Birimi Adreno 750 (Ray Tracing destekli)
Kablosuz Şarj 50 W
Kablolu Şarj 120 W
RAM Kapasitesi 16 GB – LPDDR5x
Depolama Kapasitesi 1 TB – UFS 4.0
Pil Kapasitesi 4,880 mAh
İşletim Sistemi Android 14 tabanlı HyperOS
Diğer Titanyum kasa
XİAOMİ 14 PRO FİYATI NE KADAR?
16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip Xiaomi 14 Pro Titanyum modelinin fiyatı 6 bin 499 Çin Yuanı olarak belirlendi. Bu, 889 dolara denk geliyor. Önümüzdeki aylarda küresel olarak tanıtılması böylelikle ülkemizde de satışa çıkması beklenen modelin Türkiye fiyatının ise 50 bin ila 55 bin TL civarında olması bekleniyor.
XİAOMİ 14 ÖZELLİKLERİ NELER?
XİAOMİ 14 FİYATI NE KADAR?
Xiaomi 14 Pro, 4,999 Yuan yada yaklaşık 683 dolar başlangıç fiyat etiketine sahip. Üst düzey 16GB + 512GB ve 16GB + 1 TB RAM ve depolama yapılandırması sırasıyla 5.499 Yuan(~ 751 $) ve 5,999 Yuan (~ 819) olarak fiyatlandırıldı. Ülkemizde bu para güncel olarak 21.171 TL’ye tekabül etmektedir.
Xiaomi 14 Pro Beyaz, Siyah ve Yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Ön siparişler bugün Çin’de başlıyor.