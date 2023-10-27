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Xiaomi 14 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Dünya genelinde akıllı telefon sektöründe satış rekorları kıran ve son yıllarda popülerleşen Xiaomi, düzenlediği etkinlikte Xiaomi 14 Pro modelini tanıttı. Tasarım olarak Xiaomi 14’e benzeyen Pro modeli, donanım bakımından oldukça üstün özelliklere sahip. Qualcomm’un en hızlı mobil işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3’e sahip olan Xiaomi 14 Pro, 12 ve 16 GB RAM eşliğinde 256 GB / 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanı sunuyor. Peki, Xiaomi 14 Pro fiyatı ne kadar? İşte Xiaomi 14 Pro tüm teknik özellikleri ve fiyatı.

11:28 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Xiaomi 14 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi 14 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Çin’li teknoloji devi Xiaomi, yeni akıllı telefonları tanıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlik kapsamında Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerini tanıtan firma donanım ve tasarımıyla yeni telefonlarında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Xiaomi 14 Pro’nun özelliklerinin yanı sıra fiyatı da merak ediliyor. Peki, Xiaomi 14 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar.

XİAOMİ 14 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran 6.73 inç, 2K, LTPO OLED

Yenileme Hızı 1-120 Hz (Dinamik)

Ekran Koruma Gorilla Glass Victus

Maksimum Parlaklık 3000 nit

HDR Desteği HDR 10+

İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

İşlemci Teknolojisi 4 nm

İşlemci Çekirdekleri – 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4 – 3x 3.2 GHz ARM Cortex-A720 – 2x 3.0 GHz ARM Cortex-A720 – 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A520

Grafik Birimi Adreno 750 (Ray Tracing destekli)

Kablosuz Şarj 50 W

Kablolu Şarj 120 W

RAM Kapasitesi 16 GB – LPDDR5x

Depolama Kapasitesi 1 TB – UFS 4.0

Pil Kapasitesi 4,880 mAh

İşletim Sistemi Android 14 tabanlı HyperOS

Diğer Titanyum kasa

XİAOMİ 14 PRO FİYATI NE KADAR?

16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip Xiaomi 14 Pro Titanyum modelinin fiyatı 6 bin 499 Çin Yuanı olarak belirlendi. Bu, 889 dolara denk geliyor. Önümüzdeki aylarda küresel olarak tanıtılması böylelikle ülkemizde de satışa çıkması beklenen modelin Türkiye fiyatının ise 50 bin ila 55 bin TL civarında olması bekleniyor.

XİAOMİ 14 ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran:
6,7 inç OLED 12 bit, 2K, 1-120Hz LTPO, 3000 nit
İşlemci:
Snapdragon 8 Gen 3
RAM:
12 GB ve 16 GB RAM
Depolama:
256 GB / 512 GB ve 1 TB UFS 4.0
Kamera:
f/1.42 ila f/4.0 OIS destekli 50 MP, f/2.2 50 MP ultra geniş açı ve 50 MP f/2.0 diyafram açıklıklı 3.2x optik zoom ile telefoto
Video:
8K 24fps (HDR), 4K 24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p 30/60/120/240/960fps, 720p 1920fps, gyro-EIS
Ön kamera:
32 MP
Batarya:
4880mAh, 128W kablolu, 50W kablosuz şarj
Diğer:
WiFi 7, Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, NFC,USB Type-C 3.2 Gen 2, ekran altı optik parmak izi okuyucu

XİAOMİ 14 FİYATI NE KADAR?

Xiaomi 14 Pro, 4,999 Yuan yada yaklaşık 683 dolar başlangıç ​​fiyat etiketine sahip. Üst düzey 16GB + 512GB ve 16GB + 1 TB RAM ve depolama yapılandırması sırasıyla 5.499 Yuan(~ 751 $) ve 5,999 Yuan (~ 819) olarak fiyatlandırıldı. Ülkemizde bu para güncel olarak 21.171 TL’ye tekabül etmektedir.

Xiaomi 14 Pro Beyaz, Siyah ve Yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Ön siparişler bugün Çin’de başlıyor.



#Xiaomi 14 Pro
#akıllı telefon
#android telefon
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