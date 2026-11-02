Sergio Conceiçao nasıl bir teknik adam ve Fenerbahçe'de ne yapar?

Sergio Conceiçao, Fenerbahçe'nin başına geçerse taraftarları nasıl bir futbol bekliyor? Kısa bir şekilde anlatalım.

Özellikle Porto döneminden bildiğimiz hoca, ön alan baskısını, yüksek tempoyu ve dikine hücumu benimseyen bir isim. Rakibine rahatça oyun kurdurmayan, topu kazandığı anda hızlıca hücuma çıkan, savunma hattını önde kuran ve mücadele gücünü ön plana çıkaran bir futbol anlayışı var. Sistem olarak Jesus’u andırıyor birçok noktada hatta Mourinho’nun 6-7 pasta attırdığı goller gibi golleri de görürüz.

Peki bu oyun, mevcut kadroya uygun mu? Asıl soru işareti bu. Kante ve Guendouzi bu oyunu merkezde oynar ama kapalı takımlara karşı topun hızı artmadıkça sorunlar yaşanır. Ayrıca savunmayı önde kurduğun için arkada Skriniar güven vermez. Oyuncu arkaya adam kaçmasın diye geriye yaslandığında da takım boyu uzar, kalende pozisyon görürsün.

Conceiçao, Fenerbahçe'ye tempo ve agresiflik kazandırmayı hedefler ama şampiyonluk için yalnızca pres yapmak yetmez. Kapalı savunmalara karşı üretkenlik ve savunma dengesi de şart. Geçiş oyununda hoca iyidir ama set oyununda eksikleri göze çarpar. 4-4-2’yi sık deniyor. Büyük ihtimalle Greenwood’u uca yakın görüp, kanatlara hızlı oyuncular koyup, ekstra bek bindirmeleriyle rakip yarı sahaya yerleşen bir Fenerbahçe göreceğiz. Zaman zaman merkezde elmas düzeni de görürüz.

Milan ve Arabistan dönemi iyi geçmedi hoca için. Porto’da başarılı oldu, çünkü kadroyu kendisi kurdu. Fakat şu an hem takım olamamış bir kadroya gelecek hem de buradaki baskı başka yerlere benzemez. Hocanın bu kadroya göre çıkaracağı oyun önemli olacak.