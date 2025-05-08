Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefat etmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin 267'nci Papası belli oldu. Vatikan'daki seçimde Katolik Klisesi'nin yeni papası Kardinal Robert Francis Prevost oldu. Peki Kardinal Robert Francis Prevost kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?





YENİ PAPA ROBERT FRANCİS PREVOST OLDU

Katolik Kilisesi'nin yeni ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı, 8 Mayıs 2025 tarihinde seçilen Kardinal Robert Francis Prevost oldu. Seçimin ardından "León XIV" ( 14. Leo ) ismini alan Prevost, Katolik Kilisesi'nin 267. Papası olarak görevine başladı.

YENİ PAPA ROBERT FRANCİS PREVOST KİMDİR?

Doğum Tarihi ve Yeri: 14 Eylül 1955, Chicago, Illinois, ABD

Yaşı: 69 (2025 itibarıyla)

Uyruk : Amerikan ve Perulu (2015 yılında Peru vatandaşlığı aldı)

Dini Tarikat: Aziz Augustinus Tarikatı (OSA)

Eğitim: Villanova Üniversitesi'nde matematik lisansı; Katolik Teoloji Birliği'nde ilahiyat yüksek lisansı; Roma'daki Aziz Thomas Aquinas Üniversitesi'nde kilise hukuku doktorası





Kilise Kariyeri

Robert Prevost, 1982 yılında rahip olarak atanmasının ardından Peru'da uzun yıllar misyonerlik yaptı. 1985-1998 yılları arasında Peru'nun Trujillo kentinde seminer yöneticiliği, kilise hukuku öğretmenliği ve çeşitli pastoral görevlerde bulundu. 2001-2013 yılları arasında Aziz Augustinus Tarikatı'nın genel başkanlığını yürüttü.





2014 yılında Papa Francis tarafından Peru'nun Chiclayo Piskoposluğu'na atandı ve 2015-2023 yılları arasında bu görevi sürdürdü. 2023 yılında Vatikan'da Piskoposlar Dairesi'nin başkanı ve Latin Amerika Papalık Komisyonu'nun başkanı olarak atandı. Aynı yıl kardinal ilan edildi.





Papalık Seçimi

Papa Francis'in 21 Nisan 2025'teki vefatının ardından başlayan konklav süreci, 8 Mayıs'ta sona erdi. Sistine Şapeli'nden yükselen beyaz dumanla birlikte, Robert Francis Prevost'un Papa olarak seçildiği duyuruldu. Yeni Papa, "León XIV" ismini alarak, Katolik Kilisesi'nin tarihinde önemli bir dönemeç oluşturdu.











