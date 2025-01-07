Bordo pasaporta göre, önemli avantajı bulunan yeşil pasaport ile vizesiz gidilebilen ülkelerin listesini sizler için hazırladık. Kamu çalışanları ve ailelerine beş yıl süreyle verilen bu pasaport ile onlarca ülkeye kolayca giriş yapılabilmekte. İşte yeşil pasaport ile vizesiz gidilebilen ülkeler.

Hususi pasaport olarak da bilinen yeşil pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları karşıladığı sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüdür. Kapağının yeşil renkli olması sebebi ile yeşil pasaport olarak ifade edilir. Yeşil pasaportun birçok ayrıcalığı mevcuttur. Birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş yapabilen bir pasaport türüdür. Bu pasaporta sahip olan kişiler, yalnızca uçak bileti alarak ve check-in işlemi gerçekleştirerek farklı bir prosedürü yerine getirmek durumunda kalmadan kolayca seyahat edebilirler.