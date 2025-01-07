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İşte yeşil pasaporta vize istemeyen ülkelerin listesi...

İşte yeşil pasaporta vize istemeyen ülkelerin listesi...

00:337/01/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler
Yeşil pasaporta vize istemeyen ülkeler

Kamuda çalışma ve kamudan emekli olma gibi şartların bulunduğu yeşil pasaport ile bir çok ülkeye vizesiz giriş imkanı bulunmaktadır. Bordo pasaporttan farklı olarak beş yıllık geçerlilik süresi bulunan yeşil pasaportta vize sorunu büyük ölçüde kalkarak seyahatleri kolaylaştırmaktadır. Peki Türkiye yeşil pasaportuna sahip olanların vizesiz gidebilecekleri ülkeler hangileridir? İşte detaylar...

Bordo pasaporta göre, önemli avantajı bulunan yeşil pasaport ile vizesiz gidilebilen ülkelerin listesini sizler için hazırladık. Kamu çalışanları ve ailelerine beş yıl süreyle verilen bu pasaport ile onlarca ülkeye kolayca giriş yapılabilmekte. İşte yeşil pasaport ile vizesiz gidilebilen ülkeler.


İŞTE YEŞİL PASAPORTA VİZE İSTEMEYEN ÜLKELERİN LİSTESİ


Avrupa Kıtasında Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

Almanya (90 gün)

Andorra (90 gün)

Avusturya (90 gün)

Azerbaycan (90 gün)

Arnavutluk (90 Gün)

Belçika (90 gün)

Beyaz Rusya (Belarus) (90 gün)

Bosna-Hersek (90 Gün)

Bulgaristan (90 gün)

Çek Cumhuriyeti (90 gün)

Danimarka (90 gün)

Estonya (90 gün)

Finlandiya (90 gün)

Fransa (90 gün)

Gürcistan (90 Gün)

Hollanda (90 gün)

Hırvatistan (90 gün)

İspanya (90 gün)

İsveç (90 gün)

İsviçre (90 gün)

İtalya (90 gün)

İzlanda (90 gün)

Karadağ (90 Gün)

KKTC (Serbest Dolaşım)

Kosova (90 Gün)

Letonya (90 gün)

Lihtenştayn (90 gün)

Litvanya

Lüksemburg (90 gün)

Macaristan (30 gün)

Makedonya Cumhuriyeti (90 Gün)

Malta

Moldova (90 gün)

Monako (90 gün)

Norveç (90 gün)

Polonya (90 gün)

Portekiz (90 gün)

Romanya (90 gün)

San Marino (90 gün)

Sırbistan (90 Gün)

Slovakya (90 gün)

Slovenya (90 gün)

Ukrayna (90 Güne kadar)

Vatikan (90 gün)

Yunanistan (90 gün)

Asya Kıtasında Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

Bahreyn (90 güne kadar)

Bangladeş (90 Gün)

Birleşik Arap Emirlikleri (90 Gün)

Çin (30 Gün)

Doğu Timor (30 Gün)

Endonezya (14 Gün)

Filipinler (30 Gün)

Filistin (30 Gün)

Hong Kong (90 Gün)

Irak (30 Gün)

İran Halk Cumhuriyeti (90 Gün)

İsrail (90 Gün)

Japonya (90 Gün)

Kamboçya (90 Gün)

Katar (90 Gün)

Kazakistan (30 Gün)

Kırgızistan

Kuveyt (90 Gün)

Güney Kore (90 Gün)

Lübnan (90 Gün)

Makau (30 Gün)

Maldivler (30 Gün)

Malezya (90 Gün)

Moğolistan (30 Gün)

Myanmar (internetten vize 28 Gün)

Nepal (Kapıda vize)

Pakistan (90 Gün)

Rusya (30 Gün internetten elektronik vize)

Singapur (90 Gün)

Sri Lanka ( 30 Gün)

Suriye (90 Gün)

Tacikistan (60 Gün)

Tayland (90 gün)

Tayvan (30 Gün – sınırda vize)

Türkmenistan (30 Gün)

Umman

Ürdün (90 Gün)

Vietnam (90 Gün)

Yemen (30 Gün)

Afrika Kıtasında Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

Botsvana (90 Gün)

Cezayir (90 gün)

Cibuti (90 gün)

Fas (90 Gün)

Fildişi Sahili

Gana (60 gün)

Güney Afrika Cumhuriyeti (30 Gün)

Kamerun (90 Gün)

Kenya (90 gün)

Komor Federe İslam Cumhuriyeti

Libya (90 Gün)

Madagaskar (90 Gün)

Mauritius (30 Gün)

Moritanya (90 gün)

Mozambik (30 Gün)

Mısır (90 gün)

Ruanda

Senegal

Seyşeller (90 Gün)

Sudan (30 Gün)

Svaziland (30 Gün)

Tanzanya (90 gün)

Togo

Tunus (90 Gün)

Yeşil Burun Adaları

Zambiya (30 Gün)

Zimbabve

Güney Amerika Kıtasında Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

Arjantin (90 Gün)

Bolivya (90 Gün)

Brezilya (90 Gün)

Ekvador (90 Gün)

Kolombiya (90 Gün)

Paraguay (90 Gün)

Peru (90 Gün)

Şili (90 Gün)

Uruguay (90 Gün)

Venezuela (90 Gün)

Kuzey Amerika Kıtasında Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

Antigua ve Barbuda (6 Ay)

Aruba (90 Gün)

Bahamalar

Barbados (90 Gün )

Belize (90 Gün)

Britanya Virjin Adaları (30 Gün)

Curaçao (30 Gün)

Dominika (21 Gün)

Dominik Cumhuriyeti (30 Gün)

El Salvador (90 Gün)

Grenada

Guatemala (90 Gün)

Guyana (90 Gün)

Haiti (90 Gün)

Hollanda Antilleri

Honduras (90 Gün)

Jamaika (90 Gün)

Kosta Rika (30 Gün)

Küba

Meksika (90 Gün)

Nikaragua (90 Gün)

Panama (6 Ay)

Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları (90 Gün)

Saint Lucia (6 Hafta)

Saint Vincent ve Grenadinler Adaları (30 Gün)

Sint Maarten (30 Gün)

Trinidad ve Tobago (30 Gün)

Turks ve Caicos Adaları (90 Gün)

Okyanusya Kıtasında Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

Cook Adaları (31 Gün)

Fiji (120 Gün)

Niue (30 Gün)

Palau (30 Gün)

Samoa (60 Gün)

Tonga (31 Gün)

Tuvalu (30 Gün)

Vanuatu (30 Gün)

Yeni Kaledonya


YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Hususi pasaport olarak da bilinen yeşil pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları karşıladığı sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüdür. Kapağının yeşil renkli olması sebebi ile yeşil pasaport olarak ifade edilir. Yeşil pasaportun birçok ayrıcalığı mevcuttur. Birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş yapabilen bir pasaport türüdür. Bu pasaporta sahip olan kişiler, yalnızca uçak bileti alarak ve check-in işlemi gerçekleştirerek farklı bir prosedürü yerine getirmek durumunda kalmadan kolayca seyahat edebilirler.


YEŞİL PASAPORT NASIL ALINIR?

Yeşil pasaport, belirli kıdeme sahip devlet memurlarına, kamu çalışanlarına, eski TBMM çalışanlarına, belediye başkanlarına ve tüm bunların ailelerine verilen, pek çok avantajı bulunan pasaport türüdür. Yeşil pasaport alma hakkınız varsa ilk olarak gerekli evrakları tamamlayarak ve İçişleri Bakanlığı’na talep dilekçesi/formu göndermeniz gerekir. Pasaport defter bedelini yatırdıktan sonra diğer evraklarla beraber Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden randevu aldıktan sonra nüfus müdürlüklerinden başvurunuzu tamamlamanızı öneririz. PTT kargo ile adresini vermiş olduğunuz yere pasaportunuz gönderilir. 



#Yeşil pasaport
#vize istemeyen ülkeler
#hususi pasaport

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