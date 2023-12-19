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Yıldız Tilbe hastaneye kaldırıldı! İlk açıklama geldi

"Yıldız Tilbe son dakika hastaneye mi kaldırıldı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Besteleri ve şarkılarıyla tanınan şarkıcı Yıldız Tilbe rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sevenleri endişelendiren Tilbe'den ilk açıklama geldi. İşte Yıldız Tilbe'nin hastalığı için ilk açıklama

17:21 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 17:25 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Yıldız Tilbe hastaneye mi kaldırıldı?
Yıldız Tilbe hastaneye mi kaldırıldı?

"Yıldız Tilbe son dakika hastaneye mi kaldırıldı? Yıldız Tilbe hasta mı, sağlık durumu nasıl, kaç yaşında?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Yıldız Tilbe, sevenlerini korkuttu. Hastaneye kaldırılan Tilbe'nin ocak ayındaki konserleri iptal ettiği iddia edildi. Peki Yıldız Tilbe son dakika hastaneye mi kaldırıldı? Yıldız Tilbe hasta mı, sağlık durumu nasıl, kaç yaşında? İlk açıklama geldi...

Yıldız Tilbe'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve ocak ayındaki bütün konserlerini iptal ettiği iddia edildi. Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Tilbe, "İyiyim Allaha Şükür. Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz,oturuyoruz 2 yabancı gibi kendimle. Biraz zor biri, problemli, öf sınırındayım, belki üçüncüleri olurum." paylaşımıyla sevenlerini rahatlattı.

YILDIZ TİLBE KİMDİR?

16 Temmuz 1966 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Altun Tilbe ve babasının adı Ali Tilbe’dir. 6 kardeşin en küçüğü olan Tilbe'nin annesi Tunceli babası ise Ağrı doğumludur.

Eğitim hayatına Mustafa Rahmi Balaban ortaokulunda devam ederken orta ikinci sınıfta yarım bırakarak evlenme kararı almıştır. Bu evliliğinden bir kızı olmuştur. Kızının adını hayranı olduğu Sezen Aksu’dan ilham alarak Sezen koymuştur.

#yıldız tilbe
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#hastalık
14 dakika önce
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