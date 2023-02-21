Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden deprem ardından yapılacak yardımları paylaştı. Paylaşımında, “Yılgınlığa, bezginliğe, yorgunluğa, yeise asla kapılmadan, beraberce bu felaketin acısını dindirecek, yarasını saracak, kayıplarını telafi edeceğiz. Devlet ve millet olarak, ele ele vererek hiçbir mağdur ve mazlumu sahipsiz bırakmayacağız.” ifadelerini kullanan Erdoğan, ‘Hiçbir mağdur ve mazlumu yalnız bırakmayacağız’ başlığı ile yapılacak yardımları şöyle paylaştı: ‘İlk etapta oturulamaz durumdaki hane başına 15 bin TL taşıma, 2 bin-5 bin TL arasında kira yardımı verilecek.

Hane başına 10 bin TL destek ödemesi yapılacak. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin TL nakdi yardımda bulunuyor. Deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla giden vatandaşların yakıt masrafları karşılanıyor.’ ifadelerini kullanmıştı.

100 bin TL nakti para desteği

100 bin TL nakti para desteği ne zaman verilecek?

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin TL nakdi para desteğinin ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.

100 bin TL deprem yardımı kimleri kapsıyor?

100 bin TL nakdi ödemenin 10 ilde depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını kapsaması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

Vefat edenin yakınlarına ölüm aylığı bağlanıyor mu?

Sigortalı çalışanın vefat etmesi durumunda kimlere aylık bağlanıyor?

Mevcut yasalara göre sigortalı olan kişilerin hayatını kaybetmeleri durumunda geriye kalan çocuklarına, eşine, anne ve babasına aylık bağlanıyor. Bunun için prim gün sayısı ve sigortalılık süresinin olması gerekiyor. Depremde hayatını kaybeden kadın ya da erkeğin SSK’da 900 gün prim (sigorta başlangıç tarihinden itibaren en az 5 yıl geçmiş olmalı), Bağkur’da ve Emekli Sandığı’nda 1800 prim gün sayısı olması gerekiyor. Bu durumda çocuklarına ve eşlerine aylık bağlanıyor. Hayatta kalan eş çalışsa da çalışmasa da, emekli olsa da olmasa da eşten emekli maaşını alır. Erkek çocukları 18 yaşına kadar, lise ve dengi bir okuldaysa 20 yaşına kadar, üniversitede okuyorsa 25 yaşına kadar bu haktan yararlanabilir. Kişi okurken çalışsa dahi anne-babadan bu maaşı alabilir. Bu aylığı almak için başvuru süresi bulunmuyor.

Depremde yakını vefat edene 100 TL para yardımı yapılacak mı?

Afetzedeler için nakdi yardım yapılacak mı?

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yapılacak yardımlara ilişkin sorular ve cevapları paylaşıldı.

Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır orta veya az hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere acil ihtiyaçlarını karşılamaları için hane başına 10 bin lira nakdi destek ödemesi yapılmaktadır. Herhangi bir başvuru gerektirmeyen ödemeler, Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleşmektedir.

Ödemesi bankaya yatırılan vatandaşlarımıza SMS gönderilmekte ayrıca ödeme durumu e-Devlet "hane başı destek ödeme sonucu sorgulama" sayfasından öğrenilebilmektedir.

Hasarlı evler için taşınma yardımı yapılacak mı?

Konutları yıkık/acil yıkılacak/ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen afetzedelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacaktır. Başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır.

Hasarı bina deprem yardımı

Hasarlı evler için kira yardımı yapılacak mı?

İkamet ettikleri konutları yıkık/acil yıkılacak ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5 bin lira, kiracılara ise aylık 2 bin lira barınma yardımı yapılacaktır. 12 ay boyunca verilecek yardımlar için başvurular e-Devlet "afetzede barınma desteği" sayfası üzerinden yapılmaktadır.

Not: Konutları hasarlı olup konteyner talep eden vatandaşlarımız taşınma yardımı alabilecek ancak kira yardımından yararlanamayacaktır.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına nakdi yardım yapılacak mı?

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aile yakınlarına 100 bin lira nakdi yardım yapılacaktır. Vatandaşlarımızın başvuruları il valiliklerince alınacaktır.

İkamet adresimin başka yerde olması durumunda destek ödemesi alabilir miyim?

Hasar gören konutta oturduğu kimlik paylaşım sistemi veya ikametgah doğrulamasıyla tespit edilen afetzedelere barınma desteği sağlanmaktadır.

Barınma desteği yardımının tamamı afetzedelere hemen verilmekte midir?

İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacaktır.

Sahip olunan birden fazla konutun her biri için barınma desteği ödemesi yapılabilir mi?

Afetzedenin sadece fiilen ikamet ettiği ve hasarlı olduğu tespit edilen konutu için barınma desteği yapılmaktadır.







