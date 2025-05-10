19 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi, kapalı mı olacak? 19 Mayıs Pazartesi devlet ve özel üniversiteler kapalı mı?

19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak her yıl kutlanan bir milli bayramdır ve bu tarih, resmi tatil olarak ilan edilir. 2025 yılında da 19 Mayıs Pazartesi günü kutlanacak. Üniversiteler de bu tarihte tatil olacak. Öğrenciler ve öğretim üyeleri, 19 Mayıs'ı tatil olarak geçirecek ve üniversiteler bu gün boyunca kapalı olacaktır. Kamu kurumları ve diğer resmi daireler de çalışmayacak, ancak özel sektör kuruluşları kendi tatil politikalarına göre hareket edebilir.