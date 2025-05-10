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19 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi, kapalı mı olacak? 19 Mayıs Pazartesi devlet ve özel üniversiteler kapalı mı?

19 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi, kapalı mı olacak? 19 Mayıs Pazartesi devlet ve özel üniversiteler kapalı mı?

16:4310/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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19 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi?
19 Mayıs'ta üniversiteler tatil mi?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanacak ve resmi tatil ilan edilecek. Bu özel günde, Türkiye genelindeki okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Öğrenciler ve öğretim üyeleri, 19 Mayıs’ı tatil olarak değerlendirecek. Ayrıca, kamu kurumları, bankalar ve noterler de hizmet vermeyecek. Özel sektör kuruluşları ise kendi tatil politikalarına göre hareket edebilir. Bu durum, tatil planları yapanlar için önemli bir gelişme oldu.

19 Mayıs, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak her yıl kutlanan bir milli bayramdır ve bu tarih, resmi tatil olarak ilan edilir. 2025 yılında da 19 Mayıs Pazartesi günü kutlanacak. Üniversiteler de bu tarihte tatil olacak. Öğrenciler ve öğretim üyeleri, 19 Mayıs'ı tatil olarak geçirecek ve üniversiteler bu gün boyunca kapalı olacaktır. Kamu kurumları ve diğer resmi daireler de çalışmayacak, ancak özel sektör kuruluşları kendi tatil politikalarına göre hareket edebilir.

19 MAYIS'TA DEVLET VE ÖZEL ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

19 Mayıs Pazartesi günü, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşları gibi okullar da tatil olacak. Devlet ve özel üniversiteler de 19 Mayıs günü kapalı olacak.

19 MAYIS ÖNEMİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gençlerin gelişimi ve milli bilinci korunarak nesiller boyunca aktarılması adına her sene kutlanıyor.

19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı tarihtir. 1938 yılından itibaren resmi bayram olarak ilan edilen bu tarihi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'in vefatından yaklaşık 4 ay önce bu anlamlı günün gençlere emanet edilmesini talep eder.

20 Haziran 1938 yılında çıkarılan yasa ile ''Gençlik ve Spor Bayramı'' adını alır. 1981 yılında ''19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'' şeklinde kullanılır.

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