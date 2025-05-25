1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 'en farklı skorlu galibiyetin elde edildiği 1989-1990 sezonunda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği maçta Metin, Ali ve Feyyaz kaç gol atmıştır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu 25 Mayıs

1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 'en farklı skorlu galibiyet'in elde edildiği 1989-1990 sezonunda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği maçta Metin, Ali ve Feyyaz kaç gol atmıştır?
1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 'en farklı skorlu galibiyetin elde edildiği 1989-1990 sezonunda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği maçta Metin, Ali ve Feyyaz kaç gol atmıştır? İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan 300 bin TL değerindeki 25 Mayıs 2025 tarihli sorunun yanıtı.
Soru: 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 'en farklı skorlu galibiyetin elde edildiği 1989-1990 sezonunda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği maçta Metin, Ali ve Feyyaz kaç gol atmıştır?
Cevap: B: Metin 3, Ali 4, Feyyaz 3
A: Metin 1, Ali 1, Feyyaz 1
B: Metin 3, Ali 4, Feyyaz 3
C: Metin 5, Ali 3, Feyyaz 1
D: Metin 0, Ali 0, Feyyaz 0
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