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1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 'en farklı skorlu galibiyetin elde edildiği 1989-1990 sezonunda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği maçta Metin, Ali ve Feyyaz kaç gol atmıştır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu 25 Mayıs

1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 'en farklı skorlu galibiyetin elde edildiği 1989-1990 sezonunda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği maçta Metin, Ali ve Feyyaz kaç gol atmıştır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu 25 Mayıs

22:3025/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 'en farklı skorlu galibiyet'in elde edildiği 1989-1990 sezonunda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği maçta Metin, Ali ve Feyyaz kaç gol atmıştır?
1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 'en farklı skorlu galibiyet'in elde edildiği 1989-1990 sezonunda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği maçta Metin, Ali ve Feyyaz kaç gol atmıştır?

1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 'en farklı skorlu galibiyetin elde edildiği 1989-1990 sezonunda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği maçta Metin, Ali ve Feyyaz kaç gol atmıştır? İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan 300 bin TL değerindeki 25 Mayıs 2025 tarihli sorunun yanıtı.

Soru: 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde 'en farklı skorlu galibiyetin elde edildiği 1989-1990 sezonunda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği maçta Metin, Ali ve Feyyaz kaç gol atmıştır?
Cevap: B: Metin 3, Ali 4, Feyyaz 3

A: Metin 1, Ali 1, Feyyaz 1

B: Metin 3, Ali 4, Feyyaz 3

C: Metin 5, Ali 3, Feyyaz 1

D: Metin 0, Ali 0, Feyyaz 0

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