Konut kira geliri hesaplama: Kim ne kadar kira vergisi verecek?

Kira vergisi ne kadar, nasıl hesaplanır, beyanname ne zaman nereye verilir?

Kira zam oranlarının belirlenmesinde TÜİK verileri kriter olmakta. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık enflasyon oranı açıkladığında, kira zam oranları hesaplamasında bu enflasyon değerleri kullanılıyor. Bu nedenle Tüketici Fiyat Endeksi yani TÜFE, kira zam oranını belirleyen faktörlerin başında geliyor. Yıllık kira sözleşmesinin bittiği aydan bir önceki ay dikkate alınarak 12 aylık TÜFE hesaplanıyor. Kirada yapılacak artış, en fazla TÜFE seviyesinde olabilirken, kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşma doğrultusunda daha düşük bir oranda artış da mümkün olabiliyor. Sonuç olarak yıllık enflasyon oranı ve ev sahibi ile kiracı arasındaki sözleşme kira zam oranın belirleyen faktörler diyebiliriz.

Kira Artışı Nasıl Hesaplanır?

Temelde kira artışının hesaplanması TÜFE değerlerine bakılarak yapılır. Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100’e bölünür. Bu şekilde artış miktarı hesaplanır. Örneğin; kira 1.000 TL ise ve TÜFE ortalaması %15 ise uygulanacak zam artışı 150 TL olacaktır. Böylece bir sonraki yıl içerisinde aylık 1.150 TL kira ücreti ödenecektir. Yani TÜİK tarafından resmi olarak hesaplanan ve duyurulan TÜFE oranına göre kira artışı hesaplama işlemi yapabilirsiniz.

Kira artış oranı ne kadar?

Konutta kira artışını sınırlayan düzenleme, 2022 yılında Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre, %25'i aşan sözleşmeler geçersiz sayılacaktır. Düzenleme kapsamında 1 yıl süre için, kira artış oranı hesaplanırken TÜFE yerine sabit oran uygulanacak. 12 aylık TÜFE ortalaması, yüzde 25'in altında olursa düşük olan oranda kira artışı yapılacak.

Kira vergisi ne zaman ödenir?

Kira gelirleri ile ilgili vergi mart ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki taksit ile ödeniyor.

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Kira beyannamesi nasıl verilir ne zamana kadar verilir?

Kira geliri olanlar 31 Mart tarihine kadar beyannameleri vermeleri gerekiyor. Gelir vergisi beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) elektronik uygulamalarından "Hazır Beyan Sistemi" üzerinden vergi dairesine gitmeden verilebiliyor.

2022 kira gelir vergisi ne kadar?

Aylık 2 bin 500 lira konut kira örneği için; (yıllık 30 bin lira) mülk sahibinin, 2 bin 933 lira gelir vergisi ödemesi gerekecek. Önce istisna (7 bin lira) sonra yüzde 15 götürü gider (3 bin 450 lira) düşülüp, 19 bin 550 lira matrah üzerinden, yüzde 15 oranı üzerinden vergi hesaplanır."

Kira vergisi nasıl hesaplanır?

Hürriyet’ten Ahmet Karabıyık şu detayları yazdı; "Geçen yıl (2021’de) elde ettiği konut kira geliri 7 bin lirayı aşmayanlar beyanname vermeyecek. Beyanname vermeyen mülk sahipleri kira gelirleri için vergi de ödemeyecek. 7 bin liranın üzerinde konut kira geliri olanlar, mart ayı içinde beyanname verecek. Hissedarlar için de aynı tutar geçerli. Kişi başı elde edilen konut kira geliri 7 bin lirayı geçmiyorsa beyanname verilmeyecek. Konut kira geliri; hissedar başına 7 bin lirayı geçtiği andan itibaren, her bir hissedar ayrı ayrı 7 bin liralık istisnayı vergi hesabında gelirinden düşebiliyor. Bir kişi, birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, kira gelirleri toplamına bir defa (7 bin lira) istisna uygulanabilecek.

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Kira vergi hesap tablosu

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