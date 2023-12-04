"2023 Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin 102 personel alımı ne zaman yapılacak? Polis alımı başvuruları başladı mı, tarih açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek 10 bin 102 personel alımında en büyük kadro polis memurlarına ayrıldı. Peki, 2023 Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin 102 personel alımı ne zaman yapılacak? Polis alımı başvuruları başladı mı, tarih açıklandı mı?

EGM 10 BİN 102 PERSONEL ALIMI YAPIYOR





Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere toplamda 10 bin 102 polis ve memur alımı gerçekleştirilecek.





RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!





Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.





EGM POLİS VE MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI





EGM'ye, merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere 10 bin 102 kadro ihdas edildi.





EGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?





Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlan EGM polis ve memur alımı başvuru tarihleri ve şartları henüz açıklanmadı.





EGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?





Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlan EGM polis ve memur alımı başvuru tarihleri ve şartları araştırılmaya başlandı. Fakat henüz EGM polis alımı başvuru şartları ve başvuru tarihlerine ilişkin ayrıntıların Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden yayınlanması bekleniyor.





POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?





a) T.C. vatandaşı olmak,





b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,





c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)





ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.





d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)





POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



