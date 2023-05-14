Tokat Seçim Sonuçları
2023 Tokat Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
14 Mayıs Tokat İttifak Seçim Oy Oranları
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Tokat İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.
2023 Tokat AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları
14 Mayıs 2023 seçim günü saat 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 Karadeniz Bölgesi 2023 Tokat AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti oy oranları bu sayfadan anbean açıklanacak.
Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları 2023
Tokat Milletvekilleri Listesi
AK PARTİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Kadim Durmaz
2- Duran Kum
3- Ayhan Karabekiroğlu
4- Mehmet Ali Kocaoğlu
5- Cem Çıtak
CHP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Kadim Durmaz
2- Duran Kum
3- Ayhan Karabekiroğlu
4- Mehmet Ali Kocaoğlu
5- Cem Çıtak
İYİ PARTİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Fatih Demirkol
2- Murat Toycan Selçuk
3- Ali Karaca
4- Şadan İpkin
5- Muhammet Alperen Eldemir
MHP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Yücel Bulut
2- Recep Bozdemir
3- Ayhan Özçelik
4- Ayla Bedirhan Çelik
5- Ufuk Değerliyurt
YENİDEN REFAH PARTİSİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Ali Daldal
2 - Hasan Erdal
3- Mehmet Açar
4- Mustafa Akın,
5- Aytaç Keser
MEMLEKET PARTİSİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Dursun Bayram
2- Saygın Elmacıoğlu
3- Dilara Aydın
4- Fahrettin Kaya
5- Zeynep Zeliha Oktan
Tokat Hakkında
Tokat, Kelkit, Yeşilırmak ve Çekerek Nehri boyunca kurulan Hitit, Frig yerleşim alanları M.Ö. 4000- 2500 yılları arasında yüksek düzeyde kültür ve sanat yaşamına sahip olmuştur. Roma ve Bizans dönemlerinden sonra Danişmend, Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı dönemlerini yaşamıştır.
Tokat ilinin ilçeleri; Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile'dir.
Niksar tamamı ile bir ören şehir konumundadır. Hitit döneminden başlayan tarihi boyunca üzerinde barındırdığı tüm uygarlıklardan kalan eserler Niksar'a daha da ilginç bir yöre haline getirmiştir. Danişmend Devletine başşehirlik yapan ilçede önemli ölçüde Selçuklu, Danişmend ve Osmanlı eserleri mevcuttur. Leylekli Köprü, Çöreğibüyük Camii, Ulu Camii, Niksar Kalesi, Kırkkızlar Türbesi, Danişmend Melik Ahmet Gazi Türbesi bu eserlerden bazılarıdır.
Ayrıca dünyanın en hafif suyu olan Niksar Ayvaz Suyu da ilçenin tanıtımına önemli bir katkı sağlamaktadır.
Sulusaray ilçesinde bulunan kaplıca tesisleri iç turizm açısından ilçede önemli bir hareketlilik sağlamaktadır.
İlçede Turhal kalesinin yanında Kesikbaş Camii, Ulu Camii, Kova Camii, Ahi Yusuf Baba, Şeyh Şehabettin, Nurullah Efendi Türbeleri bulunmaktadır.
Roma İmparatoru J. Sezar Zile'de yaptığı tarihi savaştan sonra başarısını ünlü " Veni, Vidi, Vici" (Geldim, Gördüm, Yendim.) şeklindeki mesajını Dünyaya buradan duyurmuştur. Bu sözünün yazıldığı taş halen Zile Kalesinde bulunmaktadır.