"2024 TÜİK TEFE-TÜFE Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman? Eylül ayı beklenti anketi yayımlandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kira artış oranı, memur ve emekli zammı gibi ekonomik kalemlerin belirlenmesinde doğrudan etkili olan enflasyon rakamları için gözler TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da belli olacak.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TAHMİNİ ANKETİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,22 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde değişim göstermedi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e düştü.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 28,71'den yüzde 27,49'a, 24 ay sonrası için yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e geriledi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 43,14 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,71 iken, bu anket döneminde yüzde 27,49 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 olarak gerçekleşmiştir.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'ninortalama olarak yüzde 34,22 olasılıkla yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 42,22 olasılıkla yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 13,26 olasılıkla ise yüzde 30,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,67’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 25,99 aralığında, yüzde 51,67’sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 15,00’ının beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,06 olasılıkla yüzde 13,00 – 16,99 aralığında, yüzde 56,91 olasılıkla yüzde 17,00 – 20,99 aralığında,yüzde 9,38 olasılıkla ise yüzde 21,00 – 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.