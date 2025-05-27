29 Mayıs'ta okullar tatil mi? 29 Mayıs kamu kurumları, bankalar açık mı resmi tatil mi?

İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü 29 Mayıs'ta heyecan ve coşku ile kutlanacak. 6 Nisan'da başlayan ve 29 Nisan 1453 tarihinde sona eren 53 günlük yoğun kuşatma sonucunda Fatih Sultan Mehmed ve askerleri büyük bir zafere imza atarak İstanbul'u fethetmişti. İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle tatil konusu yeniden gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Özellikle öğrenciler 29 Mayıs'ta okullar açık mı? sorularını gündeme taşırken, bankalar ve kamu kurumlarının çalışıp çalışmadığı da merak edilenler arasında yer aldı.





29 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'un Fethi'nin 572. yılı 29 Mayıs'ta coşku ve minnet ile kutlanacak. Bu özel tarihte öğrencilerin merak ettiği tatil konusunda resmi bir açıklama yer almazken, 29 Mayıs'ın resmi tatil olmaması nedeniyle öğrenciler eğitimlerine devam edecek.

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, KAMU KURUMLARI, BANKALAR AÇIK MI?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi her sene çeşitli etkinlikler ile anılmaktadır. Ancak 29 Mayıs resmi tatil olmaması nedeniyle kamu kurumları ile banka gibi kurumlar normal çalışma saatlerinde devam edecek.

29 MAYIS'TA NE OLDU?

29 Mayıs 1453'te, Sultan II. Mehmed'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın sonucunda İstanbul'un fethi gerçekleşti. İstanbul'un Fethi ile beraber 1500 yıllık Roma İmparatorluğu'nun devamı olan Bizans İmparatorluğu parçalanmış ve kentte Hristiyan dünyasına göç başlamıştır.





İstanbul'un Fethi ayrıca Orta Çağ'ın sona erdiği ve Yeni Çağ'ın başladığı gündür. İstanbul'un Fethi askeri tarih açısından da son derece büyük önem taşır. Antik çağlardan o döneme kadar surlar ve kent duvarları, şehirleri işgale karşı koruyan en büyük savunma araçlarıydı. Fakat savaş sırasında karabarut kullanan Osmanlı Ordusu, surları yıkmayı başardı.











