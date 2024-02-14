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Taşıt kredisi hesaplama: 400 bin TL 48 ve 36 ay vade ile araç kredisi geri ödemesi ne kadar?

Taşıt kredisi kullanmak, araç satın almak için gerekli nakdi olmayanlar tarafından sıklıkla tercih edilmekte. Araç alacak vatandaşlar, taşıt kredi vadesi ve peşinat oranları hakkında araştırma yapıyor. Peki 400 bin liralık araç kredisi geri ödemesi ne kadar? İşte taşıt kredisi finansmanı faiz ve kar payı oranları.

10:24 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
400 bin liralık araç kredisi geri ödemesi ne kadar? Aylık taksit ne kadar?
400 bin liralık araç kredisi geri ödemesi ne kadar? Aylık taksit ne kadar?

Güncel taşıt kredisi kredi tutar araç almak isteyenlerin takibinde. Taşıt kredisinin şartları ve detayları, aracın niteliğine göre değişir. 0 ve 2.el taşıt kredisi olmak üzere iki ayrı seçenek vardır. Taşıt kredisi araç yaşı şartı, bankalar arasında değişiklik gösterir. Taşıt kredisi vade sınırı ve kredilendirme oranları bankalar üzerinden kredi çekmek isteyenler tarafından merak ediliyor.

Araç Kredisinin Vadesi Ne Kadardır?

Araç kredisi almak istediğinizde tercih edebileceğiniz birden fazla vade alternatifi bulunur. Taşıt kredilerinde maksimum 48 ay vade uygulanır. Kasko ya da fatura değeri, 400.000 TL ve altında olan araçlarda bu süreden yararlanabilirsiniz. Ayrıca 36, 24, 12, 6 ve 3 aylık gibi farklı taşıt kredisi vadeleri de mevcut. Vade tercihiniz, borcunuzu ne kadar sürede ödeyeceğinizi gösterir. Aynı zamanda aylık taksit ödemelerinin tutarını da belirler.

Ziraat Bankası taşıt kredisi hesaplama

BDDK’nın 10099 sayılı kararı gereği, 48 ay vade seçeneği sadece 400.000 TL'ye kadar olan araçlar için geçerlidir. Ziraat Bankası üzerinden en fazla 400 bin TL taşıt kredisi çekilmekte. 48 ay vade ile çekilecek taşıt kredisinin faiz oranı % 4,05

Ziraat Bankası 400 bin liralık araç kredisi geri ödemesi ne kadar?

Taksit Tutarı: 22.963,58 TL

Faiz Oranı: % 4,05

Yıllık Maliyet Oranı: % 85.929

Ziraat Katılım 400.000 TL 36 Ay Vadeli Taşıt Finansmanları

Ziraat Katılım üzerinden en fazla 400 bin TL taşıt kredisi çekilmekte. 36 ay vade ile çekilecek taşıt kredisinin kar payı oranı %4,11’dir.

Kâr Payı Oranı: %4,11

Aylık Taksit: 25.248,41 TL

Toplam Ödeme: 910.942 TL


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#400 bin liralık araç kredisi geri ödemesi
#Ziraat Bankası
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