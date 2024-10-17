Ülkemizde araç plakaları her şehir için 01-81 sayıları arasında numaralandırılmış ve plakaların ilk hanesine konumlandırılmıştır. Çoğu zaman yurt içi yolculuklar sırasında görülen farklı araç plaka kodları vatandaşların dikkatini çeker. Peki, 57 plaka nerenin? 57 plaka kodu hangi ile ait? İşte 57 plaka kodunun ait olduğu il ve detaylar...
57 Plaka Koduna Sahip Sinop'un Özellikleri
57 numarası ile temsil edilen Sinop Karadeniz’e kıyısı olan illerden birisidir. Antik Çağ döneminden beri ticari alanlarda kullanılmıştır. Doğal bir liman olduğu için eski çağlardan beri kullanılan bir bölgedir. Bir Helen Kolonisi olarak kurulduğu düşünülüyor. Birçok devlet kültürel geçmişini şekillendirmiştir. Şehir Karadeniz’in en uç noktasında yer alır. Bir tanrı olan Asopos’un Sinope isimli su perisi kızı tarafından kurulduğu rivayet edilir. Sinop’ un eski ismi olan “Sinope” buradan gelir.
Sinop İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri
Sinop Merkez
57 AC 001-57 AS 999
57 AT 001-57 AU 999
57 D 0001-57 D 2000
57 J 0001-57 J 2000
57 M 0001-57 M 2000
57 T 0001-57 T 2000
57 D 0001-57 D 1999
57 KA 001-57 KA 999
Gerze İlçesi
57- AT 001-57 AT 440
57 D 4001-57 D 5000
57 FA 001-57 FA 999
57 FA 001-57 FD 999
57 FE 001-57 FZ 999
57 AC 001-57 AS 999
57 J 4001-57 J 5000
57 M 4001-57 M 5000
57 T 4001-57 T 5000
Boyabat İlçesi
57 AY 001-57 AZ 999
57 DA 001-57 DL 999
57 DR 001-57 DR 999
57 DS 001-57 DS 999
57 S 3000-57 S 3999
57 D 3001-57 D 4000
57 M 3001-57 M 4000
57 T 3001-57 T 4000
Ayancık İlçesi
57 D 2001-57 D 3000
57 EA 001-57 ED 999
57 J 2001-57 J 3000
57 M 2100-57 M 3000
57 T 2001-57 T 3000
Türkeli İlçesi
57 M 5001-57 M 6000
57 T 5001-57 T 6000
57 D 5000-57 D 6000
57 J 5000-57 J 6000
57 HA 001-57 HZ 999
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Sinop’un Nüfusu:
81 ilimizden biri olan Sinop’un nüfusu 216.460 olarak ölçülmüştür. Bu nüfusun 107.689’ u erkek, 108.771’ i kadın kişilerden oluşur. Cinsiyet oranlarına baktığımızda nüfusun %49,75’ i erkek ve %50,25’ i kadındır. En kalabalık ilçeleri arasında Merkez, Boyabat ve Gerze bulunur. En az nüfuslu ilçeleri ise Saraydüzü ve Dikmen’dir. Nüfus artış oranı en fazla olan ilçesi Gerze’dir. Nüfus artışının en az olduğu ilçesi se Durağan’dır. İlin toplam 9 ilçesi, 9 belediyesi ve 464 köyü bulunur. Nüfusun yaklaşık %62’ si şehirlerde hayatını sürdürür.
Sinop Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri
Sinop’un bölgesi Karadeniz Bölgesi’dir ve bu bölgenin en kuzey ucuna uzanır. Batısında Kastamonu, doğusunda Samsun ve güneyinde Çorum illeri yer alır. Kuzey kesiminde ise Karadeniz bulunur. Topraklarının %60 civarı ormanlık alanlar ve fundalıklarla kaplıdır. Gürgen, köknar, çam, meşe ve kızılcık gibi ağaç türleri bölgede yaygın şekilde görülür. Güney kesimine inildikçe ormanlık alanlar yerini bozkır bitki örtüsüne bırakır. Bölgeye genel olarak Karadeniz İklimi hakimdir. İç kesimlerde bu iklimin etkisi azalabilir.
Sinop’un Tarım Ürünleri:
Sinop ilinde tarım arazisi miktarı fazla değildir. Buna rağmen ekonomik olarak tarım sektörü büyük bir ihtiyacı karşılar. Sinop’un tarım ürünleri başlıca kiraz, fındık, ceviz, kızılcık, armut ve kestanedir. Bunun yanında buğday, arpa, mısır, bezelye ve fasulye ürünleri de bol miktarda yetiştirilir. Üretilen kestane başka illere de satılır. Kestane dışındaki ürünler genellikle ilin iç pazarında tüketilir. Sebzecilik ve meyvecilik önemli geçim kaynağı olan işlerdir. Boyabat ilçesi pirinç üretimi ile ünlüdür.
Sinop’ta Gezilecek Yerler:
Sinop’un gezilecek yerleri Sinop Arkeoloji Müzesi’nden başlayarak İnceburun Deniz Feneri, Paşa Tabyaları ve Pervane Medresesi şeklinde tarihi alanlardır. Bunların yanından Alaaddin Cami ve Balatlar Kilisesi gibi dini mekanları bulunur. Birçok devlete ev sahipliği yaptığı için Boyabat Kaya Mezarları gibi yerler de rastlamak doğaldır. Sinop ilinde bulunan simgesel yerler şu şekildedir:
Sinop Kalesi
MÖ 7. Yüzyıl içinde yapıldığı düşünülen kale UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi içine alınmıştır.
Sinop Tarihi Cezaevi
1560 yılında zindan olarak kullanılmaya başlanan bir yerdir. Tarihte birçok ünlü kişinin hapis yattığı bina, 1991 yılından beri müze olarak kullanılıyor.
Sinop’un Telefon Kodu:
Ülkemizde her ilin kendine ait bir telefon kodu vardır. Sinop’un telefon kodu 368’ dir. Sinop iline ya da ilçelerine telefon araması yapmak isteyenler 0368 alan kodunu kullanmalıdır.
Sinop’un Posta Kodu:
Sinop’un posta kodu 57000 şeklindedir. Her ilçesinde farklı posta kodları kullanılır. Sinop ilinin ilçelerinde kullanılan posta numaraları şu şekildedir:
- Ayancık: 57400
- Boyabat: 57200
- Dikmen: 57660
- Durağan: 57700
- Erfelek: 57800
- Gerze: 57600
- Saraydüzü: 57300
- Sinop Merkez: 57000
- Türkeli: 57900
Sinop’un İlçeleri:
Bir merkezle birlikte Sinop’un toplamda 9 ilçesi vardır. Sinop’un ilçeleri şu şekildedir:
- Sinop (il merkezi)
- Ayancık
- Boyabat
- Dikmen
- Durağan
- Erfelek
- Gerze
- Saraydüzü
- Türkeli