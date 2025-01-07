Yatırımcıların güncel olarak takip ettiği altın fiyatlarında günün kapanış rakamları da belli oldu. Vatandaşlar tarafından da en çok tercih edilen altın türlerinden gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altınındaki en son rakamları haberimizde derledik.





7 OCAK 2025 ALTIN FİYTALARINDA SON DURUM





GRAM ALTIN FİYATI: 3.056 TL





ÇEYREK ALTIN FİYATI: 4.991 TL





YARIM ALTIN FİYATI: 9.980 TL





CUMHURİYET ALTINI FİYATI: 19.897 TL





NOT: Altın fiyatları anlık olarak değişkenlik göstermektedir.





ALTININ KİLOGRAM FİYATI 3 MİLYON 48 BİN 798 LİRAYA YÜKSELDİ





Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 48 bin 798 liraya yükseldi.





Altın piyasasında en düşük 3 milyon 42 bin lira, en yüksek 3 milyon 48 bin 798 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 yükselişle 3 milyon 48 bin 798 lira oldu.





Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 35 bin liradan tamamlamıştı.





KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 454 milyon 134 bin 626 lira, işlem miktarı ise 1.478,58 kilogram oldu.





Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 665 milyon 120 bin 319 lira düzeyinde gerçekleşti.





Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, DenizBank, Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.





Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





STANDART TL/KG DOLAR/ONS





Önceki Kapanış 3.035.000,00 2.643,70





En Düşük 3.042.000,00 2.645,00





En Yüksek 3.048.798,00 2.682,00





Kapanış 3.048.798,00 2.680,00





Ağırlıklı Ortalama 3.047.937,54 2.650,44





Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.454.134.625,93





Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.478,58





Toplam İşlem Adedi 59



