Afyonkarahisar, Sivas, Malatya iftar ve sahur vakti! Ramazan imsakiyesi 2018

Afyonkarahisar, Sivas ve Malatya iftar vakitleriyle birlikte sahur saatleri de haberimizde. Vatandaşlar namaz vakitlerini araştırmaya başladı. Gece 2017 yılının ilk sahuruna kalkanlar şimdi de iftar vakitlerini merak ediyorlar. Diyanet ise yaptığı açıklamayla birlikte imsakiyeyi paylaştı. İşte Afyonkarahisar, Sivas ve Malatya 2017 Ramazan imsakiyesi…

Afyonkarahisar iftar vakti

Sivas iftar vakti

Malatya iftar vakti

Afyonkarahisar imsakiyesi

Malatya imsakiyesi

Sivas imsakiye

Sivas’ta 821 yıllık camide teravih

Sivas’ta Ramazan’ın ilk teravih namazında camiler doldu taştı.Sivas’ta Ramazan ayının ilk teravih namazı için Sivaslılar camileri doldurdu. Özellikle tarihi camilere ilgi yoğun oldu.

Selçuklular döneminde inşa edilen, eğik minaresi ile ünlenen Ulu Cami’de yılın ilk teravin namazını kılmak isteyenlerin tercih ettiği camilerden birisi oldu. Tarihi camideki manevi atmosferi tatmak isteyenler arasında miniklerde yer aldı. Babaları ile camiye gelen minikler hoş görüntüler oluşturdu.





Seydişehir’de Ramazan coşkusu

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediyesi’nin on bir ayın sultanı Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği kültür sanat etkinlikleri bu yılda devam ediyor.

Seyitharun Camisinde kılınan ilk teravih namazı sonrası mehteran eşliğinde başlayan Ramazan geceleri 15 Temmuz Milli İrade Meydanında devam etti.

Ramazan ayının ruhuna uygun hazırlanan, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında gerçekleştirilecek etkinliklerde binlerce vatandaşın bir arada birlik, beraberlik kardeşlik duyguları içerisinde Ramazan akşamları geçirmeleri amaçlanıyor.

Mübarek Ramazan ayının farklı bir ay olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Rabbim birlikteliğimiz, beraberliğimizi daim eylesin. Ramazan ayı 11 ayın sultanı. İçinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin bulunduğu bir ay. İnşallah peygamber ümmetinin fertlerinden birisi oluruz. Ramazan ayında kişinin nefis muhasebesi yapabilmesi esastır. Yardımlaşma, bir araya gelme, kardeş olma, birlikte olma, akraba, komşu ile iftar açması bunlar başka inanç değerlerinde olmayan, sadece İslam’a ve Müslümanlara has olan duygu ve düşüncelerdir” dedi.

Ramazan ayının güzellikleri ve bereketi ile insanlara sunulan bir ay olduğunu kaydeden İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan ise “İnsanoğlunun işlemiş olduğu günahlardan arınma, kendini maddi ve manevi olarak telakki edebilmesi için yüce yaradanın hazinelerinin kapılarını sonuna kadar açtığı bir aydır. Bizlerde bu fırsatı değerlendirmek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Bu ayda sizlerden bol bol ülkemiz, devletimiz milletimiz için hepimiz için dua etmenizi istiyorum” diye konuştu.

Ramazan ayının bolluk, bereket ve rahmet ayı olduğunu dile getiren Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci de, “Cenabı Mevlam inşallah bu Ramazan ayı hürmetine Müslüman aleminin uyanışına, birlik ve beraberliğimize vesile olur. Ben bu duygularla sizleri saygı ve hürmetle selamlıyor hayırlı ramazanlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Program, Konya Büyükşehir Belediyesi Tasavvuf Musikisi Sema ve İlahi gurubunun gösterisi ile devam etti.

Malatya’da hurma tezgahlarda yerini aldı

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan hurma Malatya’da tezgahlarda yerini aldı.Bereket ayı olan on bir ayın sultanı Ramazan Ayı’nın başlaması ile iftar ve sahur sofralarını şenlendiren hurma da Malatya’da tezgahlarda yerini aldı. 12 TL’den başlayan hurma fiyatları 50 TL’ye kadar çıkıyor. Her bütçeye göre tezgahlarda ve marketlerde satılan hurmalar Ramazan’ın ilk gününde büyük ilgi görüyor. Kalitesine göre fiyatları değişen hurmalardan özellikle Medine ve Mekke hurmaları diğer ülkelerin hurmalarına göre biraz daha pahalı. Esnaflar, Ramazan’ın gelmesi ile birlikte hurma satışlarının da artmasını beklerken vatandaşlar da Ramazanın ilk günü iftarlarını hurma ile açmak için bütçelerine göre hurma alıyor.



