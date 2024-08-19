TÜİK tarafından her ayın başında açıklanan enflasyon rakamları için geri sayım sürüyor. Ağustos ayı enflasyon oranı beklentisi, TCMB ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile belli oldu. Peki, Ağustos ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair bilgiler haberimizin devamında...

TÜİK AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Ağustos ayı enflasyon rakamları 3 Eylül 2024 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.

2024 AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,17 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,55'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 42,95'den yüzde 43,31'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 30,02'den yüzde 28,71'e, 24 ay sonrası için yüzde 19,32'den yüzde 19,30'a geriledi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,95 iken, bu anket döneminde yüzde 43,31 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,02 iken, bu anket döneminde yüzde 28,71 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,32 ve yüzde 19,30 olarak gerçekleşmişti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,13 olasılıkla yüzde 23,00 – 26,99 aralığında, yüzde 39,99 olasılıkla yüzde 27,00 – 30,99 aralığında, yüzde 16,71 olasılıkla ise yüzde 31,00 - 34,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.