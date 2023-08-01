Lisansüstü eğitime kabul edilmek isteyen adayların yanı sıra, akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adayların gireceği ALES/2 sınav giriş belgelerini sınav günü yanında bulundurması gerekiyor. 2023-ALES/2 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınavı yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

ALES 2 sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin takvimine göre, bu yılın ikinci ALES sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

ALES 2 sınavı yerleri açıklandı mı?

ALES sınav giriş yerlerinin de sınavdan 10 gün önce yani 10 Ağustos haftasında yayımlanması bekleniyor.

ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ALES'le ilgili ayrıntılara kılavuzda yer verildi. Adaylar, 20 Ağustos'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak

zorundadır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler.

ALES nedir?

Açılımı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES yüksek lisans, doktora gibi lisansüstü eğitim programları ve akademik kadrolara başvuruda ilgili kurumların başvuru sahiplerinden sonucunu istediği yeterlilik sınavlarından biridir.

ALES’e kimler girebilir?

Üniversitelerin lisans bölümlerinde öğrenimine devam eden ya da mezun olmuş herkes ALES için başvuru yapabilir. Lisansüstü eğitime devam etmeyi düşünen öğrencilerin yüksek lisans ya da doktora programlarına başvuru aşamasında, başvuru yapacakları üniversiteye sunmaları gereken evraklardan biri olan ALES sonuç belgesini, ALES’e girerek edinmeleri gerekir.

Lisansüstü eğitim devam ederken ya da bittikten sonra üniversitelerde açılan kadrolara başvuru yapmak için de ALES puan yeterliliği gerekebilir. Bu durum başvurulacak kadro ve üniversite taleplerine göre değişkenlik gösterebilir. Bunun yanında bazı yurt dışı lisansüstü eğitim programlarına katılmak isteyen öğrencilerden de ALES puanı istenebilir.

ALES konuları nelerdir?

ALES sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşur. Her bölümde 50 soru ile toplamda 100 soru bulunur. ALES Sözel bölümde:

Sözcükte anlam

Cümlede anlam

Parçada anlam

Cümle tamamlama

Metin tamamlama

Kesin yargıya ulaşma

Düşünce akışını bozan ifadeyi bulma

Parçada anlam bütünlüğü sağlama

Sözel mantık konuları ndan oluşan sorular sorulmaktadır.

ALES Sayısal bölüm ise:

Temel matematiksel işlemler

Matematiksel ilişkilerden yararlanma

Tekli, ikili ve üçlü problemler

Geometri

Sayısal mantık konularındaki bilgiyi ölçen sorulardan oluşur.

ALES soru sayısı sınav süresi

ALES, toplamda 100 soru için 150 dakika süresi olan bir sınavdır. Eşit ağırlık, sözel ve sayısal olmak üzere üç bölüm öğrencileri de bu sınava girebilirler.

Yüksek lisans ve doktora için ALES puanları kaç olmalıdır?

Yüksek lisans başvurularında ALES puan türü bölüme göre değişkenlik göstermekle birlikte en az 55 puan zorunluluğu bulunur. Doktora seviyesinde ise bu puan zorunluluğu en az 60 puandır.