Özgün Anaokulu desteğinin detayları belli oldu Anaokulu desteği kimlere, ne zaman verilecek?
ÖZGÜN HABERLER

Anaokulu desteğinin detayları belli oldu ! Anaokulu desteği kimlere, ne zaman verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık dar gelirli ailelere yapılacak olan anaokulu desteğinin detaylarını açıkladı. Peki Anaokulu desteği nedir, ne kadar? 2022 Anaokulu desteği ne zaman yatacak, kimlere verilir? Anaokulu yardımı ne kadar verilecek, kaç lira? Anaokulu desteğine nasıl başvurulur? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Anaokulu desteği ne zaman yatacak, kimlere verilir? 2022 Anaokulu yardımı e-Devlet başvurusu nasıl yapılır?
Anaokulu desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık dar gelirli ailelere yapılacak anaokulu desteğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Anaokulu desteği ne kadar, ne zaman ödenecek? Anaokulu yardımına kimler, nasıl başvuracak? İşte detaylı bilgiler...

ANAOKULU DESTEĞİ NEDİR, KİMLERE YAPILIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı:

Biz sosyal yardımla alakalı açıkladığımızda bu herkesi kapsıyor gibi algılanıyor. Bizim sosyal yardım uygulamamız 3294 sayılı kanun kapsamına giren vatandaşlarımıza ilişkindir. Anaokulu desteğimiz de aynı şekildedir. İhtiyaçta olan vatandaşlarımızın çocuklarına ilişkindir. Bu kapsamdaki vatandaşlarımız küçük anaokulu ödemelerini yapamadıkları için çocukların erken okullaşması gecikiyor. Biz bunu üzerimize aldık. Anaokuluna çocuğun kaydettiren vatandaşlarımız başka hiçbir şey yapmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sayıyı bildiriyor. Biz ücretleri hesaba yatırıyoruz.

ANAOKULU DESTEĞİ NE KADAR, NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı:

İlk kez uygulanan bir program ve ilk ödemeyi de bu hafta yapacağız. Bugün ya da yarın ödemeler hesaplara geçmiş olacak.Öngörümüz 1 milyon çocuğa kadar destekleyeceğimiz yaklaşık 500 milyona kadar da kaynağımızı ayırdık. Vatandaşlarımızın çocuklarını kaydettirmeleri lazım.

327 bin 992 çocuğumuz anasınıfı desteğinden faydalanıyor biz bunu 1 milyona kadar öngörüyoruz.


Doğalgaz desteği 2. ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Yanık tarihi açıkladı
ÖZGÜN
Doğalgaz desteği 2. ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Yanık tarihi açıkladı
Birikmiş alacağınız olabilir

Birikmiş alacağınız olabilir

e-Devlet hesabınızı hemen kontrol edin.
Dünya savaşı çıkabilir

'Dünya savaşı çıkabilir'

​Rus yetkili NATO'yu uyardı.
Erdoğan-Putingörüşmesi başladı

​İki lider Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi.

​Başkan Aktaş ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Otomobilini cep telefonu ile değişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.