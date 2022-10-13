Anaokulu desteğinin detayları belli oldu ! Anaokulu desteği kimlere, ne zaman verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık dar gelirli ailelere yapılacak anaokulu desteğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Anaokulu desteği ne kadar, ne zaman ödenecek? Anaokulu yardımına kimler, nasıl başvuracak? İşte detaylı bilgiler...

ANAOKULU DESTEĞİ NEDİR, KİMLERE YAPILIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı:

Biz sosyal yardımla alakalı açıkladığımızda bu herkesi kapsıyor gibi algılanıyor. Bizim sosyal yardım uygulamamız 3294 sayılı kanun kapsamına giren vatandaşlarımıza ilişkindir. Anaokulu desteğimiz de aynı şekildedir. İhtiyaçta olan vatandaşlarımızın çocuklarına ilişkindir. Bu kapsamdaki vatandaşlarımız küçük anaokulu ödemelerini yapamadıkları için çocukların erken okullaşması gecikiyor. Biz bunu üzerimize aldık. Anaokuluna çocuğun kaydettiren vatandaşlarımız başka hiçbir şey yapmıyor. Milli Eğitim Bakanlığı sayıyı bildiriyor. Biz ücretleri hesaba yatırıyoruz.

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ANAOKULU DESTEĞİ NE KADAR, NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı:

İlk kez uygulanan bir program ve ilk ödemeyi de bu hafta yapacağız. Bugün ya da yarın ödemeler hesaplara geçmiş olacak.Öngörümüz 1 milyon çocuğa kadar destekleyeceğimiz yaklaşık 500 milyona kadar da kaynağımızı ayırdık. Vatandaşlarımızın çocuklarını kaydettirmeleri lazım.

327 bin 992 çocuğumuz anasınıfı desteğinden faydalanıyor biz bunu 1 milyona kadar öngörüyoruz.