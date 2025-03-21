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AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2025: AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav ne zaman?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2025: AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav ne zaman?

15:3621/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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AÖL sınav girişi belgesi alma ekranı
AÖL sınav girişi belgesi alma ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2024-2025 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini aol.meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla alabilecek. Sınav giriş belgeleri, sınavdan birkaç gün önce yayımlanacak.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları öncesinde sınav giriş belgeleri erişime açılacak. Sınava katılacak öğrenciler, aol.meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav giriş belgelerini alabilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 AÖL 2.dönem sınav giriş belgesi 14 Mart 2025 Cuma günü yayımlandı.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları için fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresinden alabilecek.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

1. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi- saat 10.00'da,

2. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi - saat 14.00' te ve

3. Oturumu 23 Mart 2025 Pazar - saat 10.00'da başlayacak.

#AÖL
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