AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2025: AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları için fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresinden alabilecek.