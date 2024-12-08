Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 dönemi 1. Dönem sınavları için geri sayım başladı. 2024 yılı Aralık ayında yapılacak olan AÖL 1. Dönem sınavları, üç oturum halinde 81 ilde gerçekleştirilecek. İşte AÖL sınav tarihleri ve açık öğretim lisesi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.