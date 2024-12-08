Açık Öğretim Lisesİ (AÖL) 1. dönem sınavları üç oturum halinde, 21 ve 22 Aralık’ta 81 ilde uygulanacak. Hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. AÖL sınav yerleri henüz belli olmadı. Peki AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 dönemi 1. Dönem sınavları için geri sayım başladı. 2024 yılı Aralık ayında yapılacak olan AÖL 1. Dönem sınavları, üç oturum halinde 81 ilde gerçekleştirilecek. İşte AÖL sınav tarihleri ve açık öğretim lisesi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
AÖL Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları üç oturumda yapılacak.
1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü, saat 10.00
2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü, saat 14.00
3. Oturum: 22 Aralık 2024 Pazar günü, saat 10.00
AÖL Sınav Giriş Belgesi Ne Zaman Yayımlanacak?
AÖL sınav kılavuzunda sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe yer verildi. AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.