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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav yerleri ne zaman belli olacak?

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Yazılı Sınav takvimi belli oldu. AÖL sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? Açık lise sınav yerleri ne zaman belli olacak? soruları merak konusu olurken, MEB sınav takvimine ilişkin açıklama yaptı. İşte MEB açık öğretim lise sınav yerleri sorgulama ekranı.

16:36 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:37 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
AÖL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

MEB açık öğretim lisesi dönem sınavları için geri sayım sürüyor. AÖL 3. dönem sınav giriş belgelerine yönelik araştırmaları sınav öncesi hız kazandı. İşte MEB AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı.

AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?

Mili Eğitim Bakanlığı açık öğretim sınav takvimine göre; Açık lise 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Adaylar sınav giriş belgelerini 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri
https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
adresi üzerinden elde edecek.

AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Öğrenciler, Sınav Giriş Belgelerine aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilir.

Sınav Giriş Belgesinde fotoğraf bulunması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde fotoğrafı olmayan öğrencilerin irtibat bürolarına müracaat ederek fotoğraflarını sisteme ekletmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerin Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okumaları gerekmektedir. Sınav Giriş Belgesinde belirtilen okul ve salonda sınava girileceğini unutmayınız. Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.

#AÖL
#aöl sınav giriş belgesi
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