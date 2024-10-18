Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bütün illere ait plaka kodları bulunur Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 26 numaralı plaka kodudur. Peki, araçlardaki 26 plaka nerenin? 26 plaka kodu neresi ve hangi il?
Türkiye’de toplamda 81 plaka kodu bulunmaktadır. Plaka kodu merak edilen şehirler arasında, Eskişehir, Artvin, Bursa ve Bartın gibi iller yer alır. Bu plakaların arasında yer alan 26 plaka kodu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar konuyla ilgili genel olarak 26 plaka nerenin sorusuna yanıt ararken, bu plaka hangi ile ait ve neresi gibi detayları öğrenmek istiyor. Haberimizde yer alan detaylar ile birlikte hem bu sorunun yanıtını hem de o plakanın ait olduğu şehir hakkında merak edilenleri öğrenebilirsiniz. Peki, 26 plaka nerenin? 26 plaka kodu neresi ve hangi il? İşte detaylar...
26 plaka nerenin sorusunun yanıtı Eskişehir'dir. Araçlarda yer alan
iline aittir. 26 Plaka kodu, o aracın Eskişehir iline kayıtlı olduğunu gösterir. Eskişehir ili, Türkiye’de en fazla nüfusa sahip yirmi beşinci şehirdir. Eskişehir ilinin ortasından Porsuk Çay’ı geçer. Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’dir. Eskişehir il rakımı 788 metre yani 2.585 ft’dir. Eskişehir ili yüzölçümü 13.925 km
’dir. Eskişehir ili İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır.
26 PLAKALI ESKİŞEHİR NÜFUSU
Eskişehir halkı Manavlardan oluşur. Ayrıca bölgede Kırım Tatar’ı nüfusu da fazladır. Eskişehir il nüfusu Bulgaristan göçlerinin başlamasıyla artış göstermiştir. Eskişehir’de son yapılan nüfus sayımı 2020 yılında yapılmıştır. Bu nüfus sayımına göre
888.828 kişidir. Eskişehir’de yüzölçümüne göre km
başına 64 kişi düşer.
ESKİŞEHİR HANGİ BÖLGEDE? COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Eskişehir ili İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır.
iki önemli akarsu vardır bunlardan ilki Sakarya Nehri iken ikincisi Porsuk Çayı’dır. Eskişehir ilinin doğusunda Ankara ili, güneyinde Afyon ve Konya illeri, batısında Kütahya ili ile sınır komşusudur. Eskişehir ilinde karasal iklim görülür. Kış mevsimi aşırı soğuk ve yağışlı geçerken yaz mevsimleri sıcak ve yağışsız geçer.
Eskişehir ilinin iklimi ve topoğrafyası sayesinde tarım ürünleri üretimi çok elverişlidir. Eskişehir ili geçim kaynakları hayvancılık ve tarımdır.
arasında arpa, buğday, şeker pancarı, mısır, yeşil mercimek, nohut, domates, kuru fasulye, haşhaş, kozla, kuru soğan ve ayçiçeği vardır.
ESKİŞEHİR GEZİLECEK YERLER
Eski tarihlerde birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığından Eskişehir ilinde birçok tarihi eser ve tarihi kalıntı bulunur. Tarihi niteliğinin yanında Eskişehir ilinde birçok doğal güzellik bulunur.
Eskişehir gezilecek yerler
listesinde başlıca şunlar bulunur:
SAZOVA BİLİM SANAT VE KÜLTÜR PARKI:
Sazova Mahallesi’nde yer alan 400 bin m
’lik alana sahip olan parktır. Bu park 2008 yılında açılmıştır. Bu parkta masal şatosu, akvaryum, hayvanat bahçesi, bilim ve deney müzesi, korsan gemisi ve amfi tiyatro bulunur.
Bu Çay, Bayatçık Deresi ve Kızıltaş suyundan beslenir. Sakarya Nehri’nin en uzun kolu olan bu Porsuk Çay’ında gondola gezintileri yapılıyor.
KURŞUNLU CAMİ VE KÜLLİYESİ:
1525 yılında Vezir Çoban Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Külliye’nin içerisinde cami, şadırvan, imaret ve iki adet kervansaray vardır. Cami’nin kubbesi kurşunla kaplı olduğu için adı Kurşunlu Cami’dir. Bu yapı tamamen Osmanlı mimarisinin bir örneğidir.
Eskişehir ili her il gibi kendine ait bir telefon kodu vardır.
222’dir. Şehir dışından Eskişehir iline bir arama yapılmak istenirse telefon alan kodunun önüne “0” konulmalıdır. Aksi takdirde bu arama ülkeler arası bir arama olarak kabul edilir.
Eskişehir ilinde posta kodu 5 hanelidir. Bu beş hanenin ilk iki hanesi sabit kalırken son üç hanesi Eskişehir ilçelerine göre değişkenlik gösterir.
26000’dır. Eskişehir ilçelerine göre posta kodu şunlardır:
Alpu için posta kodu 26850
Beylikova için posta kodu 26750
Çifteler için posta kodu 26700
Günyüzü için posta kodu 26663
Han için posta kodu 26710
İnönü için posta kodu 26670
Mahmudiye için posta kodu 26800
Mihalgazi için posta kodu 26880
Mihalıççık için posta kodu 26940
Odunpazar için posta kodu ı26250
Sarıcakaya için posta kodu 26870
Seyitgazi için posta kodu 26960
Sivrihisar için posta kodu 26625
Tepebaşı için posta kodu 26170
Eskişehir ilinde 14 ilçe ve belediye bulunur. Bu belediyelere bağlı 539 mahalle bulunur.
şunlardır:
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Türkiye'de en çok merak edilen plaka kodları! 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaralı plakalar hangi ilin?
Plaka kodları, Türkiye'deki şehirler arasında ayrım yapmamıza yardımcı olan önemli bir unsurdur. Araç plakalarında yer alan bu numaralar sayesinde bir aracın hangi şehirde kayıtlı olduğunu kolayca öğrenebiliriz. Plaka kodları arasında en çok merak edilen 66, 32, 59, 41, 33, 48, 54 ve 17 numaralı plakalardır. İşte, tablo halinde Türkiye'de en çok merak edilen plaka kodları.
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