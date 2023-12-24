|
Özgün

Ardahan, Artvin ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Ardahan ve Artvin'de okullar tatil olacak mı?

"Ardahan, Artvin ve Rize'de yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ülkemizin bazı bölgelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteoroloji tarafından uyarı yapılıyor. 24 Aralık Pazar günü için Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari illeri için fırtına uyarısı yapılmıştı. Peki, Ardahan, Artvin ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Ardahan ve Artvin'de okullar tatil olacak mı?

16:50 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ardahan, Artvin ve Rize'de yarın okullar tatil mi?
Ardahan, Artvin ve Rize'de yarın okullar tatil mi?

"Ardahan, Artvin ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Ardahan ve Artvin'de okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor.

YARIN (25 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmelerine, ulaşımda aksaklıklara dikkat çekilmişti. Ancak 25 Aralık Pazartesi günü için henüz bir tatil açıklaması gelmedi. Diğer yandan Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor.


Meteorolojiden yapılan son uyarıda ''24.12.2023 Pazar günü Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (40-70 km/saat, bu illerin yüksek ve dağlık kesimlerde hamleli 70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'' denildi.



ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.


Ulaşımın aksaması dolayısıyla tüm okulların yarın tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

#kar tatili
#son dakika
#Ardahan
#Artvin
#Rize
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeni asgari ücret zam oran için nefesler tutuldu, tarih açıklandı: Net ve brüt asgari ücret ile milyonların maaşı artacak