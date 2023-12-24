"Ardahan, Artvin ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Ardahan ve Artvin'de okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor.

YARIN (25 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmelerine, ulaşımda aksaklıklara dikkat çekilmişti. Ancak 25 Aralık Pazartesi günü için henüz bir tatil açıklaması gelmedi. Diğer yandan Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor.





Meteorolojiden yapılan son uyarıda ''24.12.2023 Pazar günü Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (40-70 km/saat, bu illerin yüksek ve dağlık kesimlerde hamleli 70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'' denildi.









ARDAHAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.





Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.



