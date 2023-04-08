Başakşehir-Kayaşehir metro hattı açılışı için beklenen gün geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

BAŞAKŞEHİR - KAYAŞEHİR METRO HATTI DURAKLARI NELER? HANGİ GÜZERGAHLARDAN GEÇİYOR?





Başakşehir Metrokent Metro İstasyonu'ndan başlayan 6,2 kilometrelik projede Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durak mevcut. Proje; Metrokent istasyonunda Bağcılar-Olimpiyatköy hattına, Kayaşehir durağında Halkalı-İstanbul Havalimanı hattına entegre olacak. Bu entegrasyonla Güngören, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinin İstanbul Havalimanı'na metroyla ulaşımı da sağlanacak.

BAŞAKŞEHİR - KAYAŞEHİR METRO DURAKLARI İLE ULAŞIM SAĞLANACAK İLÇELER

Güngören Bağcılar Bahçelievler Başakşehir

BAŞAKŞEHİR - KAYAŞEHİR METROSU YOLCU KAPASİTESİ NE KADAR?

Metro hattı, bu koridor üzerindeki ticari alanlara, sağlık kurumlarına ve yoğun konut alanlarına hizmet edecek. Metro hattı, günlük 70 bin yolcu kapasitesine sahip olacak.

BAŞAKŞEHİR - KAYAŞEHİR METROSU UZUNLUĞU NE KADAR?

Başakşehir-Kayaşehir Metrosu, Bağcılar-Mahmutbey-İkitelli Olimpiyatköy Hattı'nın devamı olarak mevcut Metrokent İstasyonu'ndan başlayan hat üzerinde sırasıyla Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir Merkez olmak üzere 4 istasyonla yaklaşık 5,95 kilometre uzunluğunda bulunuyor.







