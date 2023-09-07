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Batista Mendy kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

‘Batista Mendy kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?’ soruları bordo-mavili takımın taraftarları tarafından gündeme geldi. Trabzonspor, Fransa 2'nci Lig ekiplerinden Angers SCO formasını giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Batista Mendy'i transfer görüşmelerini tamamlamak için Trabzon'a getirdi. Uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Mendy, Trabzonspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Batista Mendy’nin kariyeri hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:30 . 7/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Batista Mendy kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Batista Mendy kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor'un uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Fransız asıllı ön libero oyuncusu Batista Mendy(ortada), Trabzon'a geldi. Fransa'nın Angers kulübünden transfer edilen Mendy, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlarca sloganlar eşliğinde karşılandı. Peki, Batista Mendy kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

BATİSTA MENDY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Angers takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Batista Mendy, 12 Ocak 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. 191 cm boyunda ve 82 kilo olan Batista Mendy, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 35 maça çıkan Batista Mendy, 6 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür. Batista Mendy, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

Ön libero ve orta saha rotasyonunda yer alması için transfer görüşmelerinde bulunan Batista Mendy, Nantes alt yapısında futbola başladı. Alt yaş kategorilerinde oynadı. 2021 senesinde ise Angers SCO'ya transfer oldu.

Batista Mendy, 23 yaşına kadar kariyerinde 117 maça çıktı. 71 kez Ligue 1'de forma giyerken Ligue 2'de ise 38 defa sahaya çıktı. Angers'te oynadığı dönemde 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.



#Batista Mendy
#Nantes
#Angers
#Trabzonspor
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