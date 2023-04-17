Meteoroloji'nin Ramazan Bayramı olan 21-22-23 Nisan 2023 tarihlerindeki tahminlerine göre; Hava sıcaklıklarının batıda mevsim normallerinde, iç ve doğu bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, Perşembe gününden itibaren ülke genelinde azalacağı tahmin ediliyor. Meteorolojinin 7 günlük tahminine göre arife ve bayramda tüm yurt genelinde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. Bayramın ilk günü tüm yurtta yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. İkinci günden itibaren batı bölgelerinde yağış azalıyor.