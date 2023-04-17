Hava durumu
Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, planlar yapılmaya başlandı. Ramazan Bayramı bu yıl 21-22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. 20 Nisan arife günü son oruç tutulacak. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bayram tatili 3,5 gün olacak. Peki, Bayramda hava nasıl olacak? İşte Ramazan Bayramı hava durumu (21, 22, 23 Nisan 2023)
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin Ramazan Bayramı olan 21-22-23 Nisan 2023 tarihlerindeki tahminlerine göre; Hava sıcaklıklarının batıda mevsim normallerinde, iç ve doğu bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, Perşembe gününden itibaren ülke genelinde azalacağı tahmin ediliyor. Meteorolojinin 7 günlük tahminine göre arife ve bayramda tüm yurt genelinde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. Bayramın ilk günü tüm yurtta yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. İkinci günden itibaren batı bölgelerinde yağış azalıyor.