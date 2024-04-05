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BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacak yollar...

2024 Ramazan Bayramı tatili, idari izin kararıyla birlikte 9 gün olarak belirlendi. Bu süreçte tatil planları yapanlar, bayramda köprüler ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağını merak ediyordu. Bu konuda beklenen açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Peki Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacak yollar...

12:22 - 5/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?

"Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi sorusu yanıtlandı. 9 günlük Ramazan Bayramı için yola çıkmaya hazırlananlar köprü ve otoyol için araştırmalarını sürdürüyor. Bakan Uraloğlu açıklamasında beklenen soruyu yanıtladı. Peki Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacak yollar hangileri?

BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ramazan Bayramı müjdesini duyurdu. Bayram tatilinde köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak.


KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR NE ZAMAN ÜCRETSİZ?

9 günlük Ramazan Bayramı 6 Nisan itibarıyla başlıyor. 6-14 Nisan tarihleri arasında tatil yapacaklar köprü ve otoyollardan ücretsiz olarak yararlanacak.


RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?

Ramazan Bayramı Arefesi - 9 Nisan Salı


Ramazan Bayramı 1. Gün - 10 Nisan Çarşamba


Ramazan Bayramı 2. Gün - 11 Nisan Perşembe


Ramazan Bayramı 3. Gün - 12 Nisan Cuma

#köprüler ve otoyollar
#bayramda köprüler ücretsiz mi
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacak yollar...