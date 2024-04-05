"Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi sorusu yanıtlandı. 9 günlük Ramazan Bayramı için yola çıkmaya hazırlananlar köprü ve otoyol için araştırmalarını sürdürüyor. Bakan Uraloğlu açıklamasında beklenen soruyu yanıtladı. Peki Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacak yollar hangileri?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ramazan Bayramı müjdesini duyurdu. Bayram tatilinde köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak.
9 günlük Ramazan Bayramı 6 Nisan itibarıyla başlıyor. 6-14 Nisan tarihleri arasında tatil yapacaklar köprü ve otoyollardan ücretsiz olarak yararlanacak.
Ramazan Bayramı Arefesi - 9 Nisan Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün - 10 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün - 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün - 12 Nisan Cuma