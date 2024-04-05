"Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi, bedava mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi sorusu yanıtlandı. 9 günlük Ramazan Bayramı için yola çıkmaya hazırlananlar köprü ve otoyol için araştırmalarını sürdürüyor. Bakan Uraloğlu açıklamasında beklenen soruyu yanıtladı. Peki Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacak yollar hangileri?