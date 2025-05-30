BDDK personel alımı başvuru tarihleri 2025: Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları

Tüm unvanlar için yazılı sınav, 29 Haziran 2025 Pazar günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde İstanbul'da, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavda her bir oturum 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve adayların başarılı sayılabilmesi için her oturumdan en az 60 puan almaları gerekecektir.

Tüm unvanlar için yazılı sınav, 29 Haziran 2025 Pazar günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde İstanbul'da, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü'nde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavda her bir oturum 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve adayların başarılı sayılabilmesi için her oturumdan en az 60 puan almaları gerekecektir.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, daha sonra duyurulacak bir tarihte sözlü sınava çağrılacaktır. Adaylar, sınava dair tüm detayları ve süreci BDDK'nın resmi internet sitesi (www.bddk.org.tr) ile e-Devlet üzerinden takip edebileceklerdir.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, daha sonra duyurulacak bir tarihte sözlü sınava çağrılacaktır. Adaylar, sınava dair tüm detayları ve süreci BDDK'nın resmi internet sitesi (www.bddk.org.tr) ile e-Devlet üzerinden takip edebileceklerdir.

Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 8'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen özel şartları (müflis olmama, konkordato ilan etmemiş olma, belirli bankacılık suçlarından hükümlü bulunmama vb.) taşımak.