BDDK personel alımı başvuru tarihleri 2025: Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları

BDDK'nın 160 kişilik uzman personel alımı için başvurular, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü başlayacak ve 10 Haziran 2025 Salı günü saat 23:59:59'da sona erecektir.
Adayların başvurularını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Sınav Süreci Nasıl İşleyecek?
Alım süreci, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?
BDDK, İstanbul'da görevlendirilmek üzere aşağıdaki pozisyonlarda meslek personeli alımı yapacaktır:
Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı
(Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları)
(Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları bünyesindeki İnsan Kaynakları, Eğitim, Kurul İşleri ve Kararlar, İdari İşler ve Mali İşler Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere)
Genel Başvuru Şartları Nelerdir?
Adayların taşımaları gereken genel şartlar şunlardır:
Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 8'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen özel şartları (müflis olmama, konkordato ilan etmemiş olma, belirli bankacılık suçlarından hükümlü bulunmama vb.) taşımak.
Adayların, ilanda belirtilen KPSS puan türü ve diğer özel şartları da dikkatle incelemeleri gerekmektedir.