18 Ocak 2023'te başlayan Bekçi alımı başvuru işlemleri, 3 Şubat 2023 tarihinde sona erdi. Ardından bekçi alımı başvuru sonuçları araştırılmaya başladı. Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023/1 bekçi alımı sınavı başvuru işlemleri 18 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Başvuruların üzerinden iki aylık zaman dilimi geçerken sonuçlar henüz açıklanmadı.

Polis Akademisi Başkanlığı, başvuruları değerlendirme işlemlerine devam ediyor. Sonuçların Nisan ayında açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama veya duyuru gelmedi.

BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bekçi alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden açıklanacak. Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI 2023

2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları da yine merak edilen konular arasında yerini alsa da sonuçlar ile bir açıklanma yapılmadı. çarşı ve mahalle bekçiliği alımı kontenjan bilgeleri ise şu şekilde yer alıyor;

Yalova 15, Ardahan 15, Mardin 15, Siirt 10, Hakkari 10, Şırnak 10, Ağrı 10, Çankırı 10, Çanakkale 10, Nevşehir 10, Aksaray 10, Yozgat 10, Bitlis 10, Erzincan 10, İstanbul 740, İzmir 100, Tekirdağ 55, Muğla 50, Van 40, Diyarbakır 25, Gaziantep 15, Edirne 15, Isparta 15, Tunceli 15, Iğdır 15, ve Kilis'e 10 Bekçi alımı yapılacağı açıklandı.

2023 BEKÇİ MAAŞLARI

*İlkokul mezunu bekçi maaşı 9 bin 269,90 TL'den ortalama 12.036 TL 'ye

*Lise mezunu bekçi maaşı 9 bin 598,99 TL'den 12.464 TL'ye

*Üniversite mezunu bekçi maaşı 10 bin 932,38 TL'den 14.196 TL'ye yükseldi.

*Evli bekçi maaşı: En düşük evli ve ilkokul mezunu olarak görev yapan bekçi maaşı 12 bin 500 TL’yi bulmaktadır.

*Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saattir. İlkokul mezunu en düşük bekçi maaşı 12 bin TL’dir.







