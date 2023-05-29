Yerel seçim ne zaman sorusunun yanıtı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'da yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Erdoğan, açıklamasında "Yerel seçimlerde İstanbul'u kazanmaya hazır mıyız?" ifadesini kullandı. Peki, yerel seçim ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman, hangi yıl yapılacak?

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerel seçimler 2024'de yapılacak.

Her 5 yılda bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında gerçekleştirilmişti.

BELEDİYE SEÇİMLERİ TARİHİ

Buna göre; Bir sonraki belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ



