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Türkiye yerel seçimleri ne zaman yapılacak?

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin son ermesinin ardından yerel seçim tarihi merak konusu oldu. Belediye seçimlerinin ne zaman yapılacağı, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Yerel seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri hangi tarihte yapılacak?

08:25 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yerel seçimler

Yerel seçimler

Yerel seçim ne zaman sorusunun yanıtı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'da yaptığı açıklama sonrası merak konusu oldu. Erdoğan, açıklamasında "Yerel seçimlerde İstanbul'u kazanmaya hazır mıyız?" ifadesini kullandı. Peki, yerel seçim ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman, hangi yıl yapılacak?

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerel seçimler 2024'de yapılacak.

Her 5 yılda bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında gerçekleştirilmişti.

BELEDİYE SEÇİMLERİ TARİHİ

Buna göre; Bir sonraki belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ


Son olarak 2019 yılında yapılan yerel seçimlerin ardından vatandaşlar, 2023 yılında 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Türkiye tarihinde ilk kez ilk turda oy pusulasında yer alan adaylardan herhangi birisinin salt çoğunluğu sağlayamaması üzerine yapılan 2. tur seçimlerinde, 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

#belediye seçimleri
#yerel seçimler
#2024 belediye seçim tarihi
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