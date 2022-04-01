2022 Bilecik İmsakiyesi: İftar ve sahur vakitleri Bilecik sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Bilecik'te yaşayan Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu gece Müslüman alemi oruç tutmak için ilk sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Bilecik imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Bilecik iftar vakti, Bilecik Sahur vaktini de içeren Bilecik 2022 imsakiyesi...

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