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BİLSEM öğretmen atama tercihleri başladı mı, ne zaman? BİLSEM öğretmen atama tercihleri ne kadar, kaç gün sürecek?

BİLSEM öğretmen atama tercihleri başladı mı, ne zaman? BİLSEM öğretmen atama tercihleri ne kadar, kaç gün sürecek?

11:4419/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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BİLSEM öğretmen atama tercihleri başladı mı?
BİLSEM öğretmen atama tercihleri başladı mı?

2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğretmen atama süreci için geri sayım başladı. Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, görev yaptıkları ildeki boş kontenjanlara başvuruda bulunabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre başvuru ve tercih işlemleri kısa süre içinde başlayacak. Adaylar, tercihlerini elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri öğretmen alımı kapsamında tercih sürecinin ayrıntılarını paylaştı. Puanı 40 ve üzeri olan öğretmenlerin tercih yapabileceği BİLSEM atamaları için başvuru tarihleri ve yerleştirme takvimi belli oldu. Öğretmenler, kendi alanlarında görev yapacakları merkezleri sistem üzerinden tercih edecek.

BİLSEM ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN 2025?

BİLSEM öğretmen atama tercihleri 19-23 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak. Alanlara göre sözlü sınava katılan öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından https://meb.gov.tr/ veya https://orgm.meb.gov.tr/ adreslerinde yayımlanacak.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

Atama sonuçları 26 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak.

17 Tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ise 30 Haziran 2025’ten itibaren yapılacak.

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BİLSEM öğretmen atama tercihleri başladı mı, ne zaman? BİLSEM öğretmen atama tercihleri ne kadar, kaç gün sürecek?