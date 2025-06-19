BİLSEM öğretmen atama tercihleri başladı mı, ne zaman? BİLSEM öğretmen atama tercihleri ne kadar, kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri öğretmen alımı kapsamında tercih sürecinin ayrıntılarını paylaştı. Puanı 40 ve üzeri olan öğretmenlerin tercih yapabileceği BİLSEM atamaları için başvuru tarihleri ve yerleştirme takvimi belli oldu. Öğretmenler, kendi alanlarında görev yapacakları merkezleri sistem üzerinden tercih edecek.